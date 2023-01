Mariana Aresta (Il Collegio) cacciata dal padre perchè bisex/ “Oggi è tutto superato”

Mariana Aresta cacciata di casa perchè bisessuale: “Mi dispiace aver fatto soffrire la mia famiglia”

Mariana Aresta, ex concorrente de Il Collegio, nel dicembre del 2019 è stata cacciata dal padre perchè ha dichiarato di essere bisessuale. Il fattore scatenante è stata una foto insieme alla sua fidanzata sui social, per la quale la famiglia l’ha ripudiata.

Intervistata da Lorella Cuccarini Mariana Aresta, come riporta Webboh, ha raccontato la reazione della sua famiglia al coming out: “La Mariana di oggi dice: mio padre è la persona più buona del mondo, mi dispiace tantissimo che abbiamo avuto queste problematiche. Mi dispiace davvero tanto di aver fatto soffrire la mia famiglia e mi dispiace che lui non abbia trovato la forza di cercare spiegazione. Lui è cresciuto con un’altra mentalità, stiamo parlando dell’estremo sud. La Mariana di adesso può capirlo, la Mariana di quel momento non lo poteva capire”.

Mariana Aresta sul periodo in comunità: “Era un luogo assurdo”

Mariana Aresta, dopo essere stata cacciata dai genitori per via del suo orientamento sessuale, ha passato un periodo in comunità. L’ex concorrente de Il Collegio, ne ha parlato ai microfoni di Lorella Cuccarini come riporta Webboh: “E’ stato un periodo bruttissimo, credo di non essere mai stata così priva di diritti in vita mia.”

E ancora: “Era un luogo assurdo, ci impedivano di avere comunicazioni con l’esterno. Non potevamo decidere niente, non potevo parlare con nessuno. Mi hanno privato di parlare con la mia ragazza e i miei amici. Ero isolata da tutti. Volevano tentare di tenermi lì fino ai 18 anni. Si è alzato un polverone assurdo, io poi sono riuscita a rimettermi in contatto con mia madre e c’è stata una riconciliazione. Avevamo toccato tutti il fondo. La mia decisione di andare lì è stata impulsiva. In quel momento i miei genitori hanno capito quanto io volessi essere ascoltata e lì è cambiato tutto”.

