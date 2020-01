Uomini e Donne/ Anticipazioni 17 gennaio: Giulio annuncia la scelta (Trono Classico)

La settimana di Uomini e Donne si conclude con una nuova puntata del Trono Classico. Così come accaduto ieri, anche oggi il grande protagonista è Giulio Raselli, ormai vicinissimo alla scelta. Oggi è infatti per lui un giorno importante: il tronista annuncerà la scelta che andrà poi in onda in diretta lunedì 20 gennaio alla solita ora su Canale 5. Prima però vanno in onda le nuove esterne con Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Si inizia con la prima citata, con la quale Raselli ha deciso di fare due esterne. La prima, come svela il Vicolo delle news, è di chiarimento. I due però sono sereni e c’è anche una telefonata alla mamma di Giovanna. Segue l’esterna con Giulia: il tronista ha deciso di farle una sorpresa molto romantica, portandola in un bellissimo castello. Non mancano baci e tenerezze, anche se Giulia appare molto preoccupata.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giulio Raselli pronto alla scelta!

In studio, Giulia D’Urso ammette di averlo sentito freddo nei suoi confronti, ma il tronista nega. A Uomini e Donne va poi in onda la seconda esterna con Giovanna che è alle terme. Tra i due grande complicità e anche baci. Belle scene che rendono impensabile il nuovo sfogo della Abate in studio contro Giulio. Tra i due scoppia ancora la lite, per molti però immotivata visto quanto andato in onda. Lo stesso Lorenzo Riccardi si schiera dalla parte di Giulio, trovando il comportamento di Giovanna quasi un modo per non farsi scegliere. L’attenzione a Uomini e Donne, dopo l’annuncio della scelta di Giulio, passa poi a Carlo che è uscito in esterna con Marika e Marianna. Tra le due nuove corteggiatrici nasce in studio un acceso dibattito. Non mancano le esterne della nuova tronista Sara, che è uscita con Sonny, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche.

