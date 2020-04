Mariano Daniele “God save the Champions”/ “A spasso nel tempo”: oggi fa l’attore (Ciao Darwin 8)

Pubblicità

Molti di voi si ricorderanno di Mariano Daniele, il simpaticissimo concorrente di Ciao Darwin 8 che, esattamente un anno fa, si è fatto notare nella gara A spasso nel tempo della sfida dei Davide contro i Golia. In quell’occasione, il concorrente dei Davide ha sfidato Giada Gusmano nella squadra dei Golia, dando vita a uno degli sketch più divertenti di sempre. Lo abbiamo visto alle prese con gare di abilità, domande di storia, personaggi illustri e nozioni di cultura generale; ma cosa ha fatto il simpaticissimo protagonista dei Davide dopo aver conquistato la notorietà nel programma di Paolo Bonolis? Sappiamo che poche settimane dopo, in merito alle premiazioni dei Darwin di Donatello, Mariano Daniele ha ricevuto il premio “Personaggio dell’anno”. In quell’occasione, il concorrente ha ringraziato sua madre e Paolo Bonolis, quest’ultimo “per avermi fatto scoprire dopo 24 anni che ho le terga”.

MARIANO DANIELE: LE GAFFE A CIAO DARWIN 8

In una speciale intervista rilasciata solo per gli appassionati di Ciao Darwin 8, Mariano Daniele ha svelato qualche piccolo dettaglio in più sulla sua vita. 23 enne, originario di Napoli, è un libero professionista – disoccupato che ha partecipato a Ciao Darwin 8 senza un vero perché. Il suo motto, ricordando una piccola gaffe fatta nel corso della prova A spasso nel tempo, è “God save the Champions”: nella sfida che lo ha visto protagonista, infatti, il concorrente si è ritrovato al cospetto della finta Regina Elisabetta, alla quale, scimmiottando il celebre motto “God save the Queen”, ha riservato il suo strampalato augurio. Oggi Mariano Daniele è molto presente sui suoi profili social, dove condivide quotidianamente filmati e aggiornamento con i suoi numerosi follower.

MARIANO DANIELE PROTAGONISTA A TEATRO

Dopo aver partecipato a Ciao Darwin 8 nelle file dei Davide, Mariano Daniele ha avuto alcune esperienze nel mondo della recitazione. Una serie di immagini postate sui social lo scorso febbraio lo immortalano dietro le quinte del teatro Arca’s di Napoli, dove ha messo in scena, assieme ad altri attori, una brillante commedia inglese di Brandon Thomas, dal titolo La zia di Carlo. Lo spettacolo, ricorda Mariano Daniele, è stato organizzato con la compagnia Bianca Sollazzo ed è andato in scena dal 7 al 16 febbraio registrando, per quanto riguarda la prima e la terza serata, il sold out. Un successo molto importante per l’ex concorrente dei Davide, che in quell’occasione ha voluto condividere con i suoi numerosissimi follower la sua emozione: “Sufficientemente eccezionale. La prima è andata”, si legge su Instagram.



