Mariano Diaz al Milan?/ Asse con il Real Madrid: piace anche Borja Mayoral

Mariano Diaz al Milan, fari puntati sull’attaccante classe 1993 nato a Premià de Mar. Dopo Theo Hernandez, rossoneri e Real Madrid potrebbero portare avanti nuove trattative e la dirigenza meneghina starebbe pensando all’attaccate della Repubblica Dominicana per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Marco Giampaolo. Secondo quanto riporta la stampa spagnola, sarebbe stato il Real Madrid a proporre il calciatore al Diavolo: Boban e Maldini non avrebbero detto di no ma avrebbero preso del tempo. Rientrato al Bernabeu nell’estate 2018 dall’Olympique Lione, operazione da 21,5 milioni di euro, Mariano Diaz ha raccolto 13 presenze e 3 gol in Liga negli ultimi dodici mesi, non riuscendo a trovare spazio alla corte di Zinedine Zidane.

MARIANO DIAZ AL MILAN, MA NON SOLO…

Il futuro di Suso è tutto da scrivere, mentre per la difesa nelle ultime ore è spuntato il nome di Nastasic: Milan attivissimo sul mercato, con la priorità che va al reparto avanzato. L’unico certo di restare è Piatek, mentre Andrè Silva e Cutrone sono in bilico: il portoghese è rientrato dal prestito al Siviglia e ha diverse richieste all’Inter, mentre il canterano rossonero fa gola a diverse società italiane. Mariano Diaz potrebbe rappresentare una valida alternativa per Giampaolo, anche se il Milan sta monitorando anche la situazione di un altro calciatore di proprietà Real Madrid: la Gazzetta dello Sport spiega infatti che Maldini e Bomba stanno pensando anche a Borja Mayoral, classe 1997 reduce da un’ottima stagione in prestito al Levante. Insomma, attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni: seguito già da Tottenham e Fenerbahce, il 25enne dei Blancos potrebbe sbarcare in Serie A…

