Suso lascerà il Milan?/ Boatto: troppi alti e bassi, il futuro è in Liga (esclusiva)

In questa finestra di calciomercato estivo Suso potrebbe lasciare il Milan: scenario che preoccupa i tifosi rossoneri, ma che pare ben reale considerata la necessità della dirigenza di far cassa. Suso è infatti un nome più che appetibile sul mercato e se già a febbraio c’era chi chiedeva a gran voce il suo rinnovo, nella finestra di luglio di calciomercato il profilo dello spagnolo è stato spesso ipotizzato come pedina di scambio in diverse trattative. Il suo futuro quindi pare lontano da Milano e pure dall’Italia, ma anche trovare un suo sostituto non sarà facile. Per capire se Suso lascerà il Milan, abbiamo sentito l’operatore di mercato Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Suso lascerà il Milan? Credo che questa cosa possa veramente avvenire e al Milan converrebbe cedere il centrocampista spagnolo.

Non le sembra indispensabile per un grande Milan? No, perchè Suso ha sempre un rendimento discontinuo e non va bene per il tipo di gioco del Milan della prossima stagione. Ha alti e bassi durante la stagione, come testimonia il suo finale di campionato molto deludente che ha contribuito alla mancata qualificazione del Milan alla Champions.

Potrebbe finire in qualche club italiano? Non credo proprio che il futuro di Suso sia in qualche club italiano.

Ci potrebbe essere qualche pista estera? Credo proprio che Suso possa finire nella Liga spagnola. Il Milan poi potrebbe fare delle plusvalenze importanti con la cessione di giocatori come Donnarumma, Calabria e Cutrone che sono cresciuti nel settore giovanile rossonero.

C’è qualche top player con cui il Milan potrebbe sostituire Suso? Il Milan non ha disponibilità finanziaria per fare acquisti di tale portata. Infatti il club rossonero deve risanare la sua situazione economica per poter poi comprare. Non credo quindi che possano arrivare top player al Milan anche in sostituzione di Suso!

(Franco Vittadini)



