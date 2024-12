Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024: “Ho confusione mentale“

Si torna a parlare della situazione sentimentale di Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024, e questa volta per un clamoroso capovolgimento di fronte. La concorrente in queste settimane ha instaurato un rapporto di complicità con Tommaso Franchi, ma tra i due non c’è ancora stato un passo significativo come un bacio o una dichiarazione importante. Nell’ultimo periodo si era inoltre vociferato di un presunto interesse per Javier Martinez ma prontamente smentito, e adesso arriva un vero e proprio colpo di scena.

Secondo quanto emerso da alcune confidenze fatte ad alcuni coinquilini, Mariavittoria nutrirebbe un interesse per Alfonso D’Apice. Tutto è nato da una conversazione privata in giardino con Javier Martinez e Amanda Lecciso, come mostra un video circolante sui social. Nello specifico, la dottoressa ha ammesso di vivere uno stato di profonda confusione: “Diciamo che sono uscita dal Tugurio e ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy, ma ho comunque confusione“.

Mariavittoria Minghetti interessata ad Alfonso D’Apice? “Si è aggiunto un tassello…“

Pur conservando il rapporto con Tommaso Franchi e continuando a vivere la quotidianità al suo fianco, Mariavittoria Minghetti è giunta ad una nuova conclusione. Nel corso della sua esperienza in Tugurio degli scorsi giorni, infatti, ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Alfonso D’Apice e tra i due ci sono state molteplici confidenze, scherzi e momenti spensierati. Nonostante abbia sentito la mancanza di Tommaso, la concorrente ammette: “Mi è mancato tantissimo, però si è aggiunto un tassello, che è un’altra persona“.

Mariavittoria non ha mai fatto esplicitamente il nome di Alfonso, ma sia Javier sia Amanda hanno subito inteso che potesse essere D’Apice il centro del suo discorso. Lo stesso Martinez ha così commentato le parole della coinquilina al Grande Fratello 2024: “A me dispiace, perché io comunque ho sempre fatto il tifo per Tommy. Ai tempi mi disse che era un no, però mi ha detto che gli piacevi, non so se intendeva caratterialmente o altro”.