Mariavittoria Minghetti “forzata” a stare con Tommaso Franchi? Lei smentisce tutto

Al Grande Fratello 2024 si torna a parlare del rapporto tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, che negli ultimi giorni è parso sempre più in crescendo dopo le nubi di una presunta crisi. Tuttavia una clip mostra i sospetti di Alfonso D’Apice che, partendo da una rivelazione a lui fatta dalla stessa coinquilina, ritiene che la ragazza si senta quasi “obbligata” a stare insieme all’idraulico. La clip mostra la rivelazione di Alfonso a Javier Martinez, da soli in salone, inerente proprio a quello che la dottoressa gli avrebbe riferito riguardo i suoi sentimenti per Tommaso.

Dopo la clip a Mariavittoria vengono chieste delucidazioni, e lei spiega scacciando via i sospetti: “Quella frase si riferiva al fatto che, forse, sono meno presente nella Casa e non mi sento più di condividere tanti momenti con Alfonso e Javier per tutto quello che si è creato. Ma il rapporto con Tommaso non è assolutamente un rapporto obbligato: è cresciuto, sta crescendo con sincerità. Se Tommaso ha affrontato momenti difficili, io ho voluto stargli accanto“.

Mariavittoria sul rapporto con Tommaso: “Mi piacerebbe che…“

Nessuna forzatura, dunque, nel rapporto tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024. Anche Tommaso interviene, spiegando di aver ben chiari i suoi sentimenti per la coinquilina: “Ognuno ha il suo pensiero. Io lo so quello che lei prova per me, indipendentemente da quello che dice Alfonso il mio rapporto si basa su quello che mi dice lei e quello che faccio con lei. Con lei ho un rapporto bellissimo, sono proprio felice“.

La coppia si confida con Alfonso Signorini su cosa si potrebbe migliorare nel loro rapporto, come il fattore gelosia di Tommaso. “Magari è geloso del tempo che passiamo insieme e giustamente lo richiede. Però mi piacerebbe che dedicassimo più tempo insieme a stare con gli altri“, spiega Mariavittoria. Lui però rassicura: “Il 90% del tempo può passarlo con tutti, io sto benissimo“.

