Cosa nasconde Tommaso Franchi al Grande Fratello?

Dopo vari alti e bassi, Tommaso Franchi, nella casa del Grande Fratello 2024, ha trovato un equilibrio con Mariavittoria Minghetti che, tuttavia, ad Alfonso D’Apice, avrebbe confidato il motivo per cui continua a stare con Tommaso. A svelare qualcosa, dando il via ad una serie di supposizioni, è stato lo stesso Alfonso che, durante una chiacchierata con Javier Martinez, gli ha raccontato i dettagli della chiacchierata avuta con Mariavittoria.

“Io avevo sempre visto Jessica spingere per far rimanere insieme MariVittoria e lui. Avevo dei dubbi e poi mi è stato spiegato che Jessica più che in protezione di MariaVittoria, protegge lui. Tu sai di quella cosa? Io non mi permetto di rivelare nulla“, ha detto sottovoce Alfonso. “Sì la roba di lui io la so già. Ma me lo disse proprio lui in primis. Me l’ha detta lui tempo fa e io non ho mai detto nulla ovviamente. Fai bene a non parlarne, è una questione di tatto e rispetto“, è stata la risposta di Javier.

Alfonso D’Apice lancia la bomba su Tommaso Franchi

Durante la conversazione con Javier Martinez, inoltre, Alfonso D’Apice ha raccontato che è stata proprio Mariavittoria a parlarli del presunto segreto di Tommaso. “No a me no, me l’ha detto lei. Però quando mi diceva ‘mi sento obbligata a stare con lui e rimanere in questa relazione’, uno dei motivi principali era proprio questa cosa. Quando siamo usciti a fare le foto, poi siamo tornati e mi ha detto tutto, ci siamo capiti no?”, ha detto l’ex protagonista di Temptation Island.

“Vabbè però se lei ci sta per questo… perché continua?”, ha chiesto il pallavolista argentino e Alfonso ha concluso così -: “Infatti io le ho detto che se lo fa per questa ragione non è onesta con lui e con sé stessa“. Quale sarà, dunque, il segreto di Tommaso?

