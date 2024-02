Marica Pellegrinelli ‘attaccata’ per le parole sui debiti di Eros Ramazzotti/ Lo sfogo: “Non vi vergognate?”

Marica Pellegrinelli bersagliata sui social dopo le parole su Eros Ramazzotti

Nelle ultime ore sta destando particolare attenzione una recente intervista di Marica Pellegrinelli per il magazine Grazia. La donna si è raccontata sotto diversi aspetti, passando in rassegna la serenità attuale e la lieta notizia della gravidanza. Tra i tanti aneddoti raccontati, molti hanno però dato particolare spazio ad alcune considerazioni legate al passato e in riferimento al rapporto concluso da tempo con Eros Ramazzotti. Nello specifico, diversi portali avrebbero riportato le considerazioni sui debiti del cantante

“Le persone pensano che mi sia sposata un milionario. Quando mi sono sposata, il mio ex marito era pieno di debiti e ci siamo lasciati nel suo momento economico migliore degli ultimi 30 anni, e sinceramente non ho chiesto nulla”. Queste le parole di Marica Pellegrinelli nell’intervista per il magazine e riportate dal portale Isa e Chia. Ad indispettire l’ex moglie del cantante è stata però l’eccessivo ‘focus’ sulla questione piuttosto che al resto dell’intervista per Grazia, incentrata su ben altri argomenti.

Marica Pellegrinelli, lo sfogo sui social: “Ho parlato per 40 minuti di amore!”

Come anticipato, Marica Pellegrinelli ha affidato ai social un doveroso sfogo per quanto accaduto dopo l’intervista rilasciata per il magazine Grazia. Come riporta anche Il Fatto Quotidiano, la donna ha sottolineato quanto fosse ingiusto dare spazio unicamente a quelle rivelazioni sul suo ex marito – Eros Ramazzotti – piuttosto che al resto dell’intervista. Tra l’altro, l’ex moglie del cantante ha sottolineato con lui stesso in passato avesse già raccontato di quel periodo difficile dal punto di vista economico; dunque, nulla di così nuovo o sconvolgente tanto da surclassare qualsiasi altro racconto.

“Faccio una diretta Instagram di 40 minuti dove tocchiamo argomenti di amore e dove tocco anche il mio passato, non era l’argomento principale, anzi! Parlo bene del rapporto mantenuto con il mio ex marito, padre dei miei figli… Ad alcune provocazioni della giornalista rispondo in pochi secondi con la verità”. Inizia così lo sfogo sui social di Marica Pellegrinelli a proposito di chi in queste ore sta rilanciando e dibattendo su quanto raccontato a proposito del suo ex marito Eros Ramazzotti. “… Non sono stati anni senza pensieri e lui ha lavorato sodo per rimediare ai danni che altre persone avevano creato su di lui ed io sono stata sempre al suo fianco; buchi creati anni prima che io entrassi nella sua vita”.

Marica Pellegrinelli: “Mi avete fatta piangere tutto il giorno…”

Lo sfogo di Marica Pellegrinelli è più che comprensibile; la donna ha spiegato come il suo breve e conciso riferimento ai debiti del suo ex marito – Eros Ramazzotti – fossero solo un modo per sottolineare quanto lei, ai tempi, per nulla aveva mai pensato ad un fine economico in merito alla relazione. L’ex moglie del cantante ha anche rincarato la dose spiegando come abbia sempre sostenuto il cantante, senza chiedere un centesimo anche dopo la fine del matrimonio. Marica Pellegrinelli si è dunque scagliata contro chi ha ingiustamente estrapolato dal contesto quelle sue dichiarazioni sui debiti, strumentalizzandoli con epiteti infelici e aggettivi dispregiativi.

“Avete preso di 40 minuti e tanto amore solo questo, aggiungendo parole ed aggettivi dispregiativi nei miei confronti, perchè? Non vi vergognate?… Continuate pure a fare le campagne di sensibilizzazione per le donne, per la correttezza giornalistica: fuffa”. Marica Pellegrinelli ha poi così concluso il suo sfogo sui social: “Poi accadono le tragedie e correte al riparo con altre campagne di sensibilizzazione, mi raccomando. Mi avete fatto piangere tutto il giorno”.











