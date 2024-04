Marika Abbonato, chi è la corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne/ “Sogno di fare spettacolo”

Maria De Filippi accoglie Marika Abbonato nel dating show Uomini e Donne. Marika è una delle corteggiatrici di Daniele Paudice, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Il suo nome completo è Marika Abbonato, ha 22 anni e vive a Bagheria, a Palermo, in Sicilia. Lo scorso anno ha ottenuto la fascia di Miss Palermo, guadagnando così la possibilità di accedere alle preselezioni di Miss Italia. Marika Abbonato ha studiato al liceo classico e poi si è iscritta alla Facoltà di Economia.

Amici 23, Mida escluso dalla finale ideale dei compagni/ La sua reazione e il gesto di Maria De Filippi

Allo stesso tempo Marika, non ha abbandonato di approfondire gli studi medico-sanitari, e di pari passo di continuare a lavorare come modella. La Abbonatofila da quando ha 15 anni, ma oltre a stare sulle passerelle, sta anche dietro la macchina fotografica: ha fatto shooting ed ha preso parte anche a delle campagne pubblicitarie. Non ha però soltanto la passione per la moda; ad esempio, le piace molto cucinare, passione che ha ereditato dalla famiglia, più nello specifico da suo zio. Tra i grandi sogni di Marika Abbonato, corteggiatrice di Daniele Paudice a Uomini e Donne, c’è quello di lavorare nello spettacolo. E con la sua presenza nel dating show di Maria De Filippi ha iniziato a muovere i primi passi.

Margherita Buy, il ses*o e la droga: rivelazioni a Belve/ "Fatte tantissime canne con tanto di svenimenti"

Marika Abbonato e il grande desiderio di lavorare nello spettacolo

Mentre Marika Abbonato cerca di ottenere l’attenzione di Daniele Paudice a Uomini e Donne, non abbandona il sogno di lavorare nello spettacolo, che anzi, inizia a coltivare con maggiore entusiasmo e voglia. Come riportato da Coming Soon, Marika ha raccontato il suo più grande desiderio: “Il sogno che chiedo a Miss Italia è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, mi piacerebbe. A dire il vero, non ho mai fatto nulla per provare seriamente, non ho mai preso lezioni di recitazione o altro. Però, so già di essere più tagliata per le pubblicità o la televisione, anche se il cinema ha di certo il suo fascino”.

Elisabetta Gregoraci colpita da un triste lutto: “Era una persona a me molto cara”/ “Non posso dire chi…”

Nei mesi scorsi, intervistata da Il Giornalista di Sicilia, Marika Abbonato ha raccontato una disavventura vissuta sui social: “Una persona ha rubato il mio profilo – ha raccontato -, ha cominciato a costruire una identità con la mia, rubando foto e tutto quanto. Aveva anche intrapreso delle relazioni via chat con altre persone. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio. Adesso ne ho uno nuovo e sto recuperando tutto ciò che mi ero guadagnato con il mio lavoro, e soprattutto la fiducia nei social











© RIPRODUZIONE RISERVATA