Marika Abbonato soffre per la scelta di Daniele Paudice?/ Lo sfogo della corteggiatrice di Uomini e Donne

Marika Abbonato e il ritorno sui social dopo Uomini e Donne

Marika Abbonato è stata tra le protagoniste della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Bellissima, è arrivata in trasmissione per corteggiare Daniele Paudice che si è subito fatto rapire dal fascino della 24enne siciliana. Marika, infatti, è stata la corteggiatrice che Daniele Paudice ha baciato per prima ammettendo di essere fortemente attratto da lei. Nel corso delle puntate, però, Marika ha cominciato a mostrare i propri dubbi ammettendo di temere di piacere a Daniele solo fisicamente. Il tronista, tuttavia, l’ha più volte rassicurata scegliendo di arrivare al momento della scelta con lei e Gaia Gigli.

Ludovica Valli, duro sfogo social: "Per anni subisci cattiverie poi sei ti la merd*"/ Attacco alle sorelle?

La scelta di Daniele Paudice è già stata registrata e, probabilmente, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, andrà in onda venerdì 24 maggio, ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. La scelta di Daniele, come ha ampiamente anticipato Lorenzo Pugnaloni, è ricaduta su Gaia Gigli con Marika che ha così augurato il meglio al tronista. Tornata sui social, però, si è lasciata andare ad uno sfogo sentimentale.

Ernesto Russo spiazza Elisa a Uomini e Donne/ "Tradisco quando non sono innamorato": la reazione di lei

Le parole di Marika dopo la scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne

Marika Abbonato è tornata sia su Instagram che su Tik Tok. La bellissima siciliana ha pubblicato un video in cui pone una domanda ai suoi followers. Dalle parole della corteggiatrice di Uomini e Donne sembrerebbe che stia soffrendo per la scelta di Daniele Paudice con cui sperava di uscire dal programma di Maria De Filippi e cominciare una storia d’amore.

“Qualcuno mi spieghi perché una frequentazione di nemmeno qualche settimana fa più male della mia ex relazione di anni e anni”, scrive la Abbonato su Tik Tok. Le sue parole, dunque, si riferiranno al percorso fatto a Uomini e Donne con Daniele Paudice?

Armando Incarnato choc "Se mi chiami ancora ti sput*ano davanti a tutta Italia"/ Sfogo dell'ex Uomini e Donne













© RIPRODUZIONE RISERVATA