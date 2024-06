Marika e Alessandro Graziano, Io canto family 2024/ La loro complicità è il biglietto d’accesso alla finale?

Marika e Alessandro Graziano puntano alla finale di Io Canto Family 2024. Dopo le prime due puntate, padre e figlia si preannunciano ancora una volta gli indiscussi protagonisti della terza puntata del programma di successo condotto da Michelle Hunziker su Canale 5. Sin dalla prima puntata, infatti, padre e figlia si sono contraddistinti per le doti vocali, ma anche per una complicità speciale notata subito dai giurati e dal pubblico. Proprio questo rapporto speciale tra i due potrebbe rivelarsi la chiave d’accesso alla finale della prima edizione del talent show musicale. I presupposti ci sono tutti, visto che padre e figlia sono non solo bravi sul palcoscenico, ma sono anche capaci di emozionare l’ascoltatore. La conferma arriva dal voto unanime della giuria che, puntata dopo puntata, è rimasta colpita dalla complicità e dalla sintonia che c’è tra i due.

Proprio durante l’ultima puntata padre e figlia si sono esibiti sulle note di “Ti lascio una canzone” di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Prima di esibirsi, Alessandro parla della figlia: “sta imparando anche dagli altri ragazzi che un abbraccino ogni tanto male non fa, ma è ancora lunga la strada”. Si passa allae votazioni. Fabio Rovazzi: “papà Alessandro ha uno sguardo, è pericoloso, non devo guardarlo. 8”. Poi Orietta Berti” ho solo un 8 da dare, ma lo dò con tutto il cuore”. Poi è la volta di Jasmine Carrisi: “siete meravigliosi, quando vi guardate vi brillano gli occhi. Si percepisce questo amore padre e figlia. 8”. Infine Claudio Amendola: “ci lasci una grandissima canzone, mi sono emozionato e vi dò un 8”.

Marika e Alessandro Graziano: “Io Canto Family 2024? Un’esperienza entusiasmante”

Poco dopo papà e figlia tornano sul palcoscenico di Io Canto Family 2024, ma per un duetto speciale. Marika e Alessandro Graziano, infatti, cantano con Mietta il brano “Vivimi” di Laura Pausini. La partecipazione di Marika e Alessandro Graziano, padre figlia, prosegue con grande successo a Io Canto Family 2024. Sin dalla prima puntata i due si sono contraddistinti per le doti vocali, ma anche per una complicità davvero speciale che è stata notata subito dai giurati. Intervistati da primatreviglio.it, Alessandro Graziano ha parlato così dell’esperienza di Io Canto Family: “entusiasmante, che ci ha unito molto, ma anche faticosa visto che per registrare le puntate ci sono voluti due mesi”. Non solo, il papà di Marika ha anche rivelato di aver presentato una lista di canzoni e che il programma richiede tanto impegno e tanta preparazione. “Siamo stati seguiti in modo eccellente da Luca Pitteri e Nunzia Carrozza, però non ci sono solo le prove, si cura tutto nei dettagli, dall’abbigliamento all’acconciatura” – ha aggiunto papà Alessandro.

“E’ stata l’esperienza più bella della nostra vita” – ha aggiunto Alessandro Graziani confessando – “abbiamo realizzato il sogno di cantare su un palcoscenico televisivo e resterà un ricordo indelebile”. Un’esperienza incancellabile anche per Marika che sogna un futuro nella musica: “magari scrivere testi o insegnare”.











