Marika Geraci, lite con Ida Platano a Uomini e Donne/ “Sei finta e falsa”

Lite di fuoco nello studio di Uomini e Donne tra Marika Geraci e Ida Platano. Dopo il momento dedicato a Gemma Galgani che ha vissuto una serata emozionante con il cavaliere Costabile, Maria De Filippi ha dato la parola a Marika Geraci la quale ha voluto fare delle precisazioni. Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana, Ida Platano ha accusato Marika di aver parlato male di Armando Incarnato che stava frequentando durante una telefonata con la madre.

“Tu mi hai infangata. Hai detto che Armando non mi piace, che avrei accettato il numero di telefono di Marcello e che la redazione stava puntando su di me. Tu sei solo gelosa, ma non sono io la causa della fine della tua frequentazione”, spiega Marika.

Lite tra Marika e Ida a Uomini e Donne: Tina Cipollari difende la Platano

Ida Platano respinge l’accusa di Marika ribadendo quanto detto nella scorsa puntata. “Tu hai detto che ho dei problemi”, sbotta Ida mentre Marika ribadisce di non essere la persona che ha descritto la Platano. A difendere Ida scagliandosi contro Marika è Tina Cipollari che crede fortemente alla versione data dalla dama storica del trono over.

“Dopo una settimana torni su quella telefonata”, sbotta la bionda opinionista. Marika, inoltre, aggiunge di essere ancora interessata ad Armando e di non aver mai detto di trovarlo poco attraente. Dopo il botta e risposta tra le due dame, Maria De Filippi pone fine alla discussione.

