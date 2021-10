Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Bacio con Costabile: la mummia di Tina…

Nuova puntata di Uomini e Donne e nuova avventura sentimentale per Gemma Galgani che, dopo aver conosciuto Maurizio, un signore giunto in trasmissione solo per conoscerla, ha lasciato il numero di telefono al signor Costabile che ha ricambiato. Dopo essersi sentiti per tutta la settimana, la dama e il cavaliere sono usciti insieme e, nella puntata odierna del dating show, Maria De Filippi ha mandato in onda il filmato dell’esterna. “Ma alla prima uscita, una donna non può dire ad un uomo di voler fare una passeggiata nel bosco”, sbotta Tina Cipollari fermando il filmato.

Nell’esterna, Gemma e Costabile esprimono gioia e si lasciano andare alle emozioni. Prima dell’ingresso in studio della galgani, Tina Cipollari presenta al pubblico di Uomini e Donne la nuova “mummia con seno e labbra rifatti”. “Giuro che se la tocca faccio una strage”, annuncia la bionda opinionista a Maria De Filippi.

Gemma Galgani, bacio con Costabile a Uomini e Donne

“Con Costabile sto benissimo. Abbiamo degli sguardi che sono più importanti di qualsiasi parola. Era da tempo che non provavo certe emozioni. Ieri sera, poi, mi ha baciato sulla fronte, poi sulle guance e poi c’è stato un bacio vero e non c’è bisogno di aggiungere altro perchè quel bacio dice tutto”, spiega la dama di Torino.

Gemma, poi, prima dell’ingresso di Costabile in studio, chiede a Maria De Filippi di togliere la mummia dallo studio. La conduttrice e lo stesso Gianni Sperti provano a convincere Tina che, però, sbotta. “Maria non ti ci mettere pure tu”, dice la dama. Poi rivolgendosi a Gemma che prova a togliere la mummia, aggiunge: “Ti devi vergognare, sei una gran maleducata”.

