Marilena, chi è la mamma George Ciupilan/ “Ha messo da parte la sua vita per la mia”

George Ciupilan e la madre Marilena

Marilena è la madre di George Ciupilan, concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ed influencer di successo. Durante l’avventura televisiva nella casa più spiata d’Italia, il giovane influencer in diverse occasioni ha parlato della sua famiglia soffermandosi sul rapporto con il padre e la mamma. Se con il papà il rapporto è stato conflittuale e difficile, con la mamma è stato meraviglioso. “Mamma Marilena è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre Gigi. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza…” – aveva raccontato Ciupilan dalle pagine del settimanale Chi poco prima di varcare la famosa porta rossa di Cinecittà.

Sul padre, invece, ha dichiarato: “non lo sento ormai da anni. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso”.

George Ciupilan sulla mamma Marilena: “ha fatto di tutto per me, le devo tutto”

Il rapporto tra George Ciupilan e la mamma Marilena è davvero bellissimo. Proprio la madre, durante una delle puntate del Grande Fratello Vip 2022, ha deciso di fare un sorpresa al figlio. “Sono contenta di quello che stai facendo, sono molto felice e orgogliosa di te”– ha detto mamma Marilena che ha poi raccontato – “ho lottato per averlo, per crescerlo e mi dispiace che non sono riuscita a stargli vicina quando era piccolo. Non volevo fargli vedere che soffrivo”. La donna è sempre stata la colonna portante della vita del giovane influencer che con il padre ha un rapporto molto diverso.

Proprio George in lacrime parlando della mamma ha detto: “è una donna bellissima, ha fatto di tutto per me, le devo tutto. Ha messo da parte la sua vita per la mia. Ho lottato per averlo, per crescerlo e mi dispiace che non sono riuscita a stargli vicina quando era piccolo. Non volevo fargli vedere che soffrivo”.

