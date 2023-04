Marilena e Tatiana, nonna e mamma Giaele De Donà: “Sei l’amore!”/ Il rapporto

Giaele De Donà, il messaggio d’amore di sua nonna Marilena: “Felice di tornare a casa da sola…”

E’ difficile pensare ad un GF Vip privo di liti furibonde e accese discussioni; tante personalità in un’unica Casa – “costrette” alla sopravvivenza – è lecito che possano arrivare più volte allo scontro. L’attuale edizione del reality condotto da Alfonso Signorini non è stata un’eccezione, ma è doveroso annoverare come siano state molteplici le occasioni emozionanti, dense di commozione anche grazie all’intervento di sorprese “familiari” ai concorrenti. Di tale aspetto si erge a protagonista Giaele De Donà, protagonista di scontri ma anche di momenti particolarmente toccanti.

Tra le ultime sorprese giunte al GF Vip per Giaele De Donà spiccano i contributi della nonna Marilena e della madre Tatiana. Entrambe hanno vinto la timidezza per portare un messaggio d’amore e supporto per la concorrente che, con le loro parole, hanno commosso tutti gli appassionati del reality. “Sei bravissima amore, sei dolcissima, sei l’amore di tua nonna. Io ero arrivata qui per portarti a casa… Ma devo tornare da sola, ma sono felice! Sei bellissima, ti salutano tutti!”. Queste le dolci parole di Marilena, nonna di Giaele De Donà, prima che facesse il suo ingresso per la commozione generale anche la madre Tatiana.

Tatiana, madre di Giaele De Donà al GF Vip: “Sei stupenda, sono venuta qui per questo…”

Complice un problema di salute piuttosto delicato, Giaele De Donà aveva più volte dispensato parole d’amore per sua madre Tatiana. In virtù delle limitazioni fisiche, mai si sarebbe aspettata una sua visita al GF Vip. Eppure, la donna ha sorpreso tutti e con la complicità della nonna Marilena ha fatto il suo commovente ingresso nella Casa più chiacchierata d’Italia per un dolcissimo messaggio in favore della figlia. “Ti voglio benissimo, sei stupenda: sono venuta per questo, sei uno spettacolo! Hai ripreso tutto alla grande e siamo tutti molto felici“.

Prima della splendida sorpresa di sua nonna Marilena e sua madre Tatiana, Giaele De Donà era già consapevole di avere un posto per la finale. L’incontro con le persone più importanti della sua vita ha però accresciuto ulteriormente la sua voglia di andare avanti con grinta verso il sogno della vittoria del GF Vip. Proprio per l’ultimo appuntamento, purtroppo è da escludere la possibilità che entrambe le donne che l’hanno cresciuta con amore possano tornare per un’ulteriore iniezione di fiducia prima di conoscere l’ultimo verdetto del reality condotto da Alfonso Signorini. In ogni caso, l’ultimo intervento sarà bastato a Giaele De Donà per imprimere l’ultimo sforzo in vista della possibilità di raggiungere la vittoria.











