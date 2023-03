Marilena e Tatiana, nonna e mamma Giaele/ Sorpresa al GF VIP: “orgogliosi di te”

Giaele De Donà incontro la nonna Marilena al GF VIP 7

Marilena e Tatiana sono la nonna e la mamma di Giaele De Donà. Al Grande Fratello Vip 2022 una bella sorpresa per la modella e influencer che è stata scelta dal pubblico come la terza finalista della settimana edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Dopo la proclamazione del titolo di finalista, Giaele corre nel cortiletto, ma prima la dedica all’amata mamma: “dedico questa finale a mia mamma assolutamente. Scommetto che starà piangendo in lacrime e le dico che la amo” ma poi viene freezata….

A sorpresa ecco spuntare la nonna Marilena: “sei arrivata in finale chissà la tua mamma come sarà, ma sei bravissima amore, sei dolcissima, sei l’amore di tua nonna. Io ero arrivata qui per portarti a casa, ricordi quei 9 anni che venivo sempre a prenderti a scuola ed ero venuta a prenderti, ma devo tornare a casa da sola, ma sono felice. Sei bellissima, sono felice, ti salutano tutti”.

Giaele De Donà incontro mamma Tatiana al Grande Fratello Vip 2022

“Giaele l’ho vista nascere, l’ho cresciuta” – racconta la nonna Marilena con Giaele De Donà che in lacrime precisa: “è stata la mia seconda mamma, quando non poteva per motivi di salute”. Ma le sorprese per Giaele non sono finite qui, visto che poco dopo ecco spuntare a sorpresa anche la mamma Tatiana.

“Ti voglio benissimo, sei stupenda. Son venuta per questo, sei grande, l’ho vista qui fuori la premiazione. Sei uno spettacolo, ho pianto tantissimo. Adesso hai ripreso tutto alla grande e siamo tutti molto felici” – dice la mamma visibilmente emozionata. In lacrime Giaele domanda alla mamma: “Brad lo convinci a venire qui?”. Chissà che mamma Tatiana non riesca a convincere il marito della figlia a partecipare alla finale del 3 aprile del Grande Fratello Vip 2022.

