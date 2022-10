Marilena, mamma e papà George Ciupilan, chi sono?/ “Con lui non ho più rapporti da anni, lei invece…”

Chi sono la mamma e il papà di George Ciupilan, il giovane concorrente del Grande Fratello Vip 2022? Un rapporto controverso quello dell’ex concorrente de Il Collegio con il padre con cui non parla da tantissimo tempo. Proprio il giovane influencer si è lasciato andare nella casa del GF VIP parlando della sua famiglia: “io vengo da Husi. L’ultima volta ci sono stato a 17 anni per 3 ore. Mia madre vive qui, sono figlio unico. Tutti i familiari, quello che c’è, sono in Romania”. Allora un vippone gli ha chiesto: “e con papà tu rapporti zero, assolutamente?” a cui George ha replicato “non abbiamo nessun rapporto. Vive nel solito posto dove sono nato, ultimamente mi ha scritto un messaggio. Si sono separati quando avevo un anno, non li ho mai visti insieme”.

Nato e cresciuto in Romania, George ha anche confessato che i genitori si sono separati poco dopo la sua nascita. “Io sono nato in Romania. Mamma e papà non andavano tanto d’accordo. Infatti quando avevo un anno, si sono separati. Fino a sei anni sono stato con mia nonna” – ha detto.

George Ciupilan,e il rapporto con mamma e papà

Per tanti anni George Ciupilan ha vissuto con la nonna e solo verso gli otto anni ha incontrato la madre. Lei lo ha portato con se in Italia quando aveva otto anni, il tutto all’insaputa del padre con il quale George non ha più avuto contatti. “In Italia è iniziata la mia seconda vita.” ha infatti spiegato il giovane TikToker. George ha spiegato quindi che è da allora che non ha più rapporti con suo padre. Un rapporto del quale si potrebbe parlare anche nel corso di una delle prossime puntate del Grande Fratello Vip, quando Alfonso Signorini deciderà di indagare ulteriormente sul passato del ragazzo.

