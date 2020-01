Marina Evangelista/ Ai ferri corti con Carlotta! (La Pupa e il Secchione)

Guerra aperta per Marina Evangelista ne La Pupa e il Secchione e viceversa: la scorsa settimana anche la ragazza, così com’è accaduto in precedenza a Stella Pendente, ha sollevato il sopracciglio in direzione di Carlotta Cocina. In puntata, Marina ha tentato in ogni modo di far capire a Dario Massa quanto la ragazza lo stia allontanando da tutti, solo per il gusto di creare una frattura fra loro. “O lo ha illuso di qualcosa o non è possibile che sia così nei suoi confronti”, ha detto al resto del gruppo mentre Dario si trovava con Carlotta a bordo piscina, “sono tre ore che sono lì”. Tutto questo senza sapere che intanto la Cocina stava giocando le sue carte: informata del pensiero della Evangelista, ha annunciato a Massa di volerlo scegliere nel prossimo mix di coppia. “Lei è stata capace di mettere zizzania tra tutti e litigare con tutti. Lei vuole farci uscire e uscirne pulita”, ha continuato a dire Marina al resto del gruppo, per poi ritornare sull’argomento con Dario nelle ore successive. “Se tu stimi una persona come lei, non puoi avere vicino una come me”, ha detto, ma non c’è stato nulla da fare. Durante la fase finale del gioco, Marina e Carlotta hanno visionato delle clip delle ultime giornate. Così hanno scoperto che cosa entrambe abbiano detto alle spalle dell’altra. Per la Evangelista però è stato più che altro doloroso vedere che anche in quel contesto, il suo partner abbia preferito difendere la rivale e non lei.

Marina Evangelista, La Pupa e il Secchione e viceversa: un primo posto solo sfiorato

Marina Evangelista è riuscita a sfiorare il primo posto nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione e viceversa e il merito è anche delle sue risposte nelle prove di cultura. Dopo aver esordito al primo posto con 8 punti, anche se a pari merito con altre coppie, Marina e Dario Massa hanno mantenuto la seconda posizione in ogni match, calando di un posto solo dopo la prova del body painting. Per fortuna i 28 punti totalizzati nel corso della puntata hanno permesso alla coppia di collezionare un po’ di vittorie. Marina però è distratta anche da un’altra questione: ha notato che Massa è succube di Carlotta Cocina. Ogni volta che quest’ultima apre bocca, sembra che lui si annulli del tutto e sparisca dalla circolazione. “Lei in qualche modo cerca di convincerci di avere buona fede in lei e pensare che sia Biancaneve di sto cavolo perchè lo fa con tutti”, ha cercato di dirgli nei momenti di riposo. “Secondo me Carlotta è una persona che ha manipolato tantissimo Massa”, ha detto invece alle telecamere, “stratega non solo in dinamiche di gioco, ma anche in zizzanie di gioco”. Per Marina insomma Dario è un po’ la vittima della situazione e la sua paura è che sia offuscato dalla sua innata bontà. Per questo non riuscirebbe a vedere fino a che punto Carlotta lo manipoli.

