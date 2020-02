Marina Evangelista/ Crisi con Massa, e autostima ai minimi (La Pupa e il Secchione)

Nuova crisi per la pupa Marina Evangelista. Nell’ultima puntata dell’11 febbraio scorso infatti, la quinta per l’esattezza, la ragazza si è trovata spiazzata di fronte al comportamento del suo ‘secchione’, Dario Massa. A mettersi in mezzo, secondo lei, la concorrente Carlotta Cocina, con la quale il game designer si è appartato per parlare in intimità. Marina ha ammesso, davanti alle telecamere, di soffrire per il suo atteggiamento, che non riuscirebbe quindi a comprendere. Dario al contrario l’accusa di non fidarsi di lui, ma la gelosia di Martina sembra andare ben oltre e minare la loro stessa coppia. Ad essere in discussione, per la ragazza, sarebbe il suo stesso senso di autostima. ‘Sono giorni che provo a spiegarlgi le mie difficoltà’, afferma, ‘ma lui è complicato’. Si sente scontata la pupa, e questa incomprensione tra i due rischia di mettere in crisi il loro gioco. Durante la prova del brano trap (che ha pure dedicato a Carlotta) si è un po’ sfogata, salvo poi rendersi conto, e questo è il suo punto di forza, che l’importante è star bene con se stessi in fondo.

MARINA EVANGELISTA FRA LE PUPE PIU’ IN VOGA

Marina Evangelista è una delle pupe più amate di questa edizione, come attestano anche i suoi 106mila followers su Instagram. È data infatti tra le favorite, e forse questo le ha permesso di superare la crisi con la ‘collega’ Carlotta Cocina. La sua nemica giurata all’interno del programma, che Marina sente come una minaccia, è stata anche destinataria del brano trap della prova musicale. A lei lo ha dedicato infatti, ma Marina è fatta così, si rasserena subito. Quando Carlotta infatti l’ha ringraziata per la dedica, la Pupa ha capito che se vuole arrivare in fondo a questo percorso, deve concentrarsi sul gioco, su Dario e soprattutto su di sé. Certo, Dario dovrà fare la sua parte, perché ormai il gioco è agli sgoccioli, e il pubblico non ama i voltafaccia. Marina di certo gli renderà da adesso le cose più facili, anche grazie alla naturale capacità che possiede di rendere il percorso del suo ‘secchione’ divertente.

COSA ASPETTARSI DA MARINA?

Da Marina ci si aspettano grandi cose nella prossima puntata del 18 febbraio. La ragazza è molto seguita sui social. Basti pensare che i suoi 106mila followers di IG, prima dell’inizio del programma erano ‘solo’ 35mila. Questo vuol dire che non solo il suo percorso è apprezzato, ma che la ragazza condivide con le persone che la amano la sua vita. Come ha fatto in un video in cui spiega alle donne come difendersi dalle violenze e dalle aggressioni, un tema a cui tiene evidentemente molto. La modella e aspirante attrice ha fatto arrivare con questa lezione un messaggio forse implicito agli altri concorrenti. ‘So come difendermi’, ha affermato con determinazione. La stessa determinazione con la quale si è tuffata in piscina senza, come ha detto, chiudere il naso. In un video divertente postato sul suo profilo Instagram infatti, la ragazza ha ricordato ai suoi fans quanto si è sentita coraggiosa per questa prova in costume da bagno.Sarà lei, in coppia con il suo secchione Dario Massa, ad aggiudicarsi la vittoria della finale del programma con i 20.000 euro in gettoni d’oro? Il pubblico li ha voluti per l’ultima puntata, e ora che Carlotta è stata eliminata per lei le cose si mettono davvero bene.



© RIPRODUZIONE RISERVATA