Marina Evangelista/ Riuscirà a tornare in coppia con il “suo” Dario Massa (La Pupa e il Secchione)

Marina Evangelista è finita all’ultimo posto della classifica: nella puntata de La pupa e il Secchione e viceversa della settimana scorsa, è caduta all’ultimo gradino in coppia con Lorenzo De Lauretis. Solo 26,5 punti ottenuti grazie alle prove della settimana, un bel cambio di rotta rispetto all’appuntamento precedente e un forte rischio di essere eliminata dal programma. Il Bagno di Cultura, il gioco scelto per stabilire quale delle due coppie a rischio sarebbe rimasta ancora in gara, ha imposto ad entrambe le coppie di immergersi in una vasca e rispondere ad una serie di domande a tema vario. La prima immagine è stata però più che semplice: Marina ha conquistato due punti indovinando che la foto mostrata era quella di Toro Seduto. Anche se lo ha capito solo “perchè è indiano ed è seduto”. Meno male che anche De Lauretis ha saputo dire i nomi dei più grandi flirt di Belen Rodriguez. Preparatissima Marina anche sui Dieci Comandamenti, di cui ne ha detti sette senza esitare ed ha regalato alla sua squadra un punto in più. La sfida si è conclusa con la vittoria schiacciante della coppia della Evangelista, con un 7 a 1 per il suo team. Clicca qui per guardare il video di Marina Evangelista.

Marina Evangelista, La Pupa e il Secchione e viceversa: la prova olfattiva

La prova olfattiva di Marina Evangelista è stata più che bene e anche per questo la ragazza non comprende ancora come mai sia finita a rischio eliminazione nella puntata de La pupa e il Secchione e viceversa della scorsa settimana. “Sembro un po’ Esmeralda”, scrive sui social commentando un frame della clip, “Nonostante io abbia riconosciuto Lorenzo De Lauretis, siamo finiti al Bagno di Cultura perchè eravamo ultimi in classifica… ma ce l’abbiamo fatta! Puntata forte, un grande dispiacere per la separazione con Dario Massa e tante emozioni. Chissà cosa accadrà! Speriamo che tutto si risolva”. Date le sue parole, c’è da chiedersi se Marina stia aspettando il momento di ritornare al fianco del game designer oppure se preferirebbe continuare il programma al fianco di Lorenzo. Intanto regala a tutti gli ammiratori che la seguono sui social uno scatto più che bollente, dove la vediamo in lingerie blu scuro con motivi floreali e tacchi a spillo. “L’eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare”, scrive citando una frase di Giorgio Armani. Qualcuno tuttavia crede di aver notato qualche ritocchino soprattutto al lato B e non ha esitato a scriverlo nei commenti. Immediata la risposta di Marina, che in modo educato ha negato tutto e ha sottolineato invece come il suo fisico sia del tutto al naturale.

L’eleganza di farsi notare





© RIPRODUZIONE RISERVATA