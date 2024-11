Marina La Rosa ha deciso di mettersi nuovamente in gioco partecipando alla nuova edizione de La Talpa 2024, il reality show condotto quest’anno – per la prima volta in esclusiva – da Diletta Leotta su Canale 5. La ex gatta morta del Grande Fratello è tra i meno sospettati di questa edizione, visto che durante le prime puntate non ha avuto alcun comportamento strano o ambiguo. Anzi Marina ha confermato il suo carattere deciso e diretto chiarendo sin dal suo arrivo nella villa “non sono venuta qui per fare amicizie”. Non solo interpellata da Diletta Leotta sul suo compagno d’avventura Andrea Preti che ha rubato la valigia affidata dalla produzione ha detto: “cosa gli devo dire? È un disadattato. Ci hai affidato una valigetta, dobbiamo tenerla in custodia. Quindi o è la talpa o è scemo”.

Andrea e Gabriele, chi sono i figli di Marina La Rosa a La Talpa 2024: “Li amo”/ “Quando non ci sono…”

Diretta e onesta come ci aveva abituati prima nella casa del GF e poi a L’Isola dei Famosi, Marina dopo l’eliminazione di Marco Melandri dal gioco non ha provato alcun dispiacere, anzi ha precisato: “sono tutti dispiaciuti per l’uscita di Marco, io no. Tolto un concorrente sul quale avevamo un sospetto, è tolto un dubbio”.

Marina La Rosa, crisi e rottura con l'ex marito Guido Bellitti/ Confessione choc: "Arrivai a pesare 47 chili"

Marina La Rosa dopo il Grande Fratello conquista anche La Talpa 2024

Durante le prime puntate de La Talpa 2024, Marina La Rosa ha commentato il comportamento di Andrea Preti che ad un certo punto ha pensato di lasciare il gioco. Una recita, secondo la gatta morta del GF, che a differenza di tutti gli altri concorrenti che quasi lo “pregavano” di non uscire dal gioco è stata l’unica a dirgli “se vuoi andare vai”. Marina ha le idee molto chiare su Andrea Preti: “gli piace essere prima donna, ha fatto questa scena per sentirsi protagonista ma poi non è andato da nessuna parte. Ha fatto la scena per sentirsi protagonista”.

Marina La Rosa, il soprannome 'gatta morta' l'ha ostacolata/ "I registi pensavano di potermi portare a letto"

La partecipazione di Marina a La Talpa 2024 si sta rivelando un grande successo, visto che è una delle concorrenti più amate sui social (e non solo). Un’occasione per liberarsi di quel soprannome “gatta morta” con cui ancora oggi viene ricordata. “La mia fama di ‘gatta morta’ arrivava insieme a me e tutti erano convinti che mi avrebbero portato a letto con uno schiocco di dita” – ha raccontato La Rosa dalle pagine del settimanale Oggi.