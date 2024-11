Marina La Rosa è una delle concorrenti della trasmissione La Talpa, programma tv che va in onda in prima serata sulle reti Mediaset e che vede la conduzione di Diletta Leotta. Il mondo dei reality ha lanciato la donna che torna in auge con la Talpa, andiamo a conoscerla meglio, sia a livello lavorativo che nella sua vita privata.

Marina La Rosa nasce a Messina il 21 Gennaio 1977 e debutta in tv a soli 23 anni come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello, una dei reality che nella storia ha avuto maggiore successo. In quell’occasione Marina fu eliminata ma si fece conoscere con il soprannome di ‘Gattamorta’ in quanto ci provò con diversi concorrenti all’interno della fama, per alcuni un modo per farsi conoscere all’interno dello show.

Dopo il Grande Fratello per qualche tempo Marina prese parte a diverse ospitate ma successivamente decise di intraprendere studi di recitazione e negli anni debuttò in alcune serie tv. La prima che fece molto scalpore al tempo fu con Beautiful, storica serie tv che da anni ci accompagna su Mediaset e poi ha preso parte a serie come Carabinieri ed Un posto al Sole.

Dai suoi impegni lavorativi al divorzio con il marito Guido Bellitti: la vita di Marina La Rosa

L’esperienza alla tv non porta però tutti i frutti sperati e Marina decide cosi di tornare al reality e nel 2019 riprende da dove ha cominciato e partecipa all’Isola dei Famosi. Grazie a questa presenza torna a farsi conoscere e ora la rivediamo con La Talpa. Tormentato anche tutto ciò che riguarda la sua vita privata e andiamo a scoprire qualcosa in più su quest’ultima.

Dal 2010 al 2021 Marina La Rosa è stata sposata con l’avvocato Guido Bellitti e dalla loro relazione sono nati Andrea Renato e Gabriele, due figli rispettivamente di 15 e 13 anni. Successivamente la coppia si è lasciata e la donna ha svelato cosa è successo ai microfoni di Il Messaggero: “La nostra crisi durava già da un paio di anni. La tragedia sarebbe stata continuare in questo modo”, la donna ha rivelato con grande schiettezza.

Marina La Rosa ha rivelato a più riprese di esser rimasta toccata dal divorzio e ha raccontato che sperava che la sua vita andasse in un altro modo, almeno per quel che riguarda il proprio matrimonio. Al momento Marina è single ed ha raccontato via social di essere ormai casta da qualche anno: “Se il sesso allungasse la vita io potrei avere le ore contate. Tra un pò divento santa”, scherzò la donna con un post social.