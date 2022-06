Marina La Rosa crea account di TikTok: oltre 2.000 commenti d’odio in poche ore/ La replica

Marina La Rosa vittima di bodyshaming dopo aver creato il suo account su TikTok

Marina La Rosa si è sfogata su Dagospia con una lettera indirizzata alla redazione, l’ex concorrente del Grande Fratello racconta di come dopo il suo approdo su TikTok è stata vittima di oltre 2.000 commenti d’odio nel giro di pochissime ore. In molti hanno commentato di quanto sia invecchiata, li definisce “leoni da tastiera”, tutti coloro che hanno criticato anche il suo pecco. La donna pone l’attenzione sul fatto che dopo aver allattato due figli, è naturale che il suo seno risulti più piccolo e meno rigoglioso del solito.

Marina La Rosa/ "Mi consigliarono 20 anni fa di rifarmi il seno: non l'ho mai fatto!"

Mentre per quanto riguarda il suo ventre, Marina dichiara che a causa di un’operazione rimarrà sempre piatto, mentre il suo sedere rimarrà sempre sodo grazie alla palestra giornaliera. Inoltre nella sua lettere a Dagospia, Marina La Rosa definisce i tempi odierni come una “società liquida”, proprio perchè: “Bisogna avere i soliti fondamentali, tette, culi, bocche e balletti vari con pelle liscia e pancia piatta”.

Marina La Rosa: "Il matrimonio con Guido Bellitti è finito"/ "Ho detto basta quando…"

Marina La Rosa approda su TikTok, viene criticata da oltre 2.000 persone

L’ex concorrente del primo Grande Fratello ha raccontato in una lettera per Dagospia di come all’età di 45 anni sia stata criticata in maniera asprissima dagli hater sul web. I commenti ribadivano di quanto la donna sia invecchiata e di come sia cambiata nel corso degli anni, riguardo le critiche l’ex gieffina ha dichiarato di essere divertita, proprio perchè la sua ironia l’ha sempre salvata in qualsiasi caso.

Cita la stessa situazione vissuta da Sarah Jessica Parker l’anno scorso, e di come fosse stata criticata per gli stessi motivi nella serie “And Just Like That”. Ma nonostante questo la donna continua a darsi valore cercando di dare l’esempio a tutte quelle persone più giovani che oggi dovranno scontrarsi con il fenomeno del body-shaming. L’ex gieffina ha precisato anche di avere una diastasi all’addome, per questo motivo non ha bisogno di allenarsi in palestra, il suo ventre rimarrà sempre rilassato nonostante il protrarsi dell’età.

Marina La Rosa "Sex toys? Ce li abbiamo tutte"/ E mostra il suo su Instagram...

© RIPRODUZIONE RISERVATA