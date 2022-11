Marina Occhiena chi è? Dal successo con i Ricchi e Poveri a solista/ Gli amori da Franco Califano a Minellono

Chi è Marina Occhiena? La carriera con i Ricchi e Poveri

Marina Occhiena è la cantante dei Ricchi e Poveri. La cantante è nata a Genova il 19 marzo 1950 sotto il segno dei Pesci. Appassionata di musica fin da bambina, ha fatto il suo esordio nel mondo della musica a 15 anni, incidendo per la Dischi Ricordi il brano A poco a poco. Il primissimo passo per una carriera che di lì a a poco sarà destinata a decollare. Nel 1967, ancora minorenne, entra in un quartetto di grande talento, i Ricchi e Poveri, composto anche da Angelo Sotgiu, Franco Gatti e Angela Brambati. I quattro iniziano a raccogliere i primi successi grazie alle partecipazioni a Sanremo nel 1970 e nel 1971, con due brani destinati a entrare nel loro repertorio classico: La prima cosa bella e Che sarà. Continuano sulla cresta dell’onda anche negli anni successivi.

Tornano a Sanremo nel 1977 con il brano Due storie dei musicanti e nel 1978 rappresentano addirittura l’Italia all‘Eurovision Song Contest di Parigi con il brano Questo amore. Tutto sembrerebbe portare a un inizio di anni Ottanta di altrettanti successi. E invece, il nuovo decennio inizia per il gruppo con il botto, e per davvero. Nel 1981 Marina, che da tempo è diventata anche autrice del gruppo e adattatrice di testi in lingua straniera, alla vigilia di una nuova esibizione a Sanremo decide di abbandonare il gruppo, per motivi che solo negli ultimi anni sono stati chiariti definitivamente.

Marina Occhiena aveva lasciato il gruppo dei Ricchi e Poveri per una storia di tradimento, avendo avuto una relazione con il compagno di Angela Brambati. Dopo l’abbandono, Marina Occhiena ha iniziato un percorso da solista che arriva al massimo successo con la partecipazione al Festivalbar del 1985 con il brano Videosogni. Messa da parte la musica per qualche tempo, inizia negli anni successivi un percorso teatrale e cinematografico di discreto successo. Cosa fa oggi Marina Occhiena? Nel 2020 è stata protagonista della grande reunion dei Ricchi e Poveri a Sanremo, rientrando stabilmente nel quartetto.

Sulla vita privata di Marina Occhiena si è a lungo discusso, specialmente per il tradimento che portò al suo abbandono ai Ricchi e Poveri. Già prima aveva avuto una storia con Franco Califano, e successivamente ha legato sentimentalmente anche con altri uomini del mondo dello spettacolo, come il paroliere Cristiano Minellono. Chi è il marito di Marina Occhiena? Un ginecologo, Giuseppe Giordano. I due hanno anche avuto un figlio insieme nel 1997.











