MARINA VETROVA/ “Un ex mi chiese di sposarlo dopo 2 mesi” (Temptation Island Vip)

Marina Vetrova, 26enne russa, è una delle single di questa edizione di Temptation Island Vip. La Vetrova si è trasferita in Italia quando aveva 15 anni. Il suo paese è Železnovodsk, nella Russia ciscaucasica, ma ha anche origini siberiane (ecco perché sui social usa il nickname “duchessa_siberiana”). In un’intervista a International Blog, ha dichiarato di amare la sua nazione e di essere fiera della sua provenienza. “15 anni fa venni in Italia per fare una vacanza con mia mamma, che già precedentemente era stata in Italia senza di me. La vacanza alla fine si è prolungata e sono ancora qui”. Il Bel Paese ha letteralmente fatto breccia nel suo cuore, al punto tale che la Vetrova ha scelto l’Italia come la sua casa. Il ballo, che studiava già in Russia, è diventato il suo attuale lavoro. Ma gli interessi sono ampi: “Adoro stare in mezzo alla natura… infatti d’inverno appena ho un po’ di tempo libero vado in montagna perché amo la neve e impazzisco per lo snowboard; in estate al mare mi sposto con i rollerblade e cerco sempre posti nuovi per fare wakeboard”.

Chi è Marina Vetrova

Marina Vetrova è single da un po’. Per questo ha deciso di partecipare a Temptation Island Vip, dove avrà il compito di indagare nella psiche dei fidanzati e capire se sono fatti o meno per quella relazione. Marina si descrive come un tipo dal carattere forte, poiché non si lascia addomesticare facilmente. Anche nel lavoro è molto determinata, ed è partner di numerose agenzie sia in Italia che all’estero. Tempo fa ha collaborato per il format Vida Loca, che l’ha portata a viaggiare in giro per il mondo. Le sue coreografie di Hip Hop, r&b e reggaetton hanno stupito tutti a ogni spettacolo. Quella da single è la sua prima esperienza televisiva in Italia. Pur non essendo mai stata in tv, Marina è piuttosto famosa su Instagram, dove vanta circa 60mila follower. Sui social non c’è spazio per nessuna foto in compagnia di ex o presunti tali.

“Come si corteggia” per Marina Vetrova

Marina Vetrova ha avuto delle relazioni in passato, ma nessuna di queste è andata a buon fine. Una richiesta a suo dire “assurda” l’ha ricevuta qualche anno fa da un ragazzo che frequentava. “Dopo un paio di mesi mi ha fatto la proposta di matrimonio con tanto di anello, chiedendomi di andarmene con lui in America. Inutile svelarvi la mia risposta visto che sono ancora qui”. Leggendo tra le righe, si capisce come la Vetrova non sia molto romantica. Anzi, lei stessa rivela di non credere affatto al principe azzurro, quando lancia un appello a tutti gli uomini: “Siate voi stessi e corteggiate la donna con quello che avete, non serve cercare di essere un personaggio uscito dalle fiabe”.



