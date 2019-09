TEMPTATION ISLAND VIP 2019/ Anna Pettinelli ammonisce i single: “State a casa vostra”

Stefano Macchi, che a Temptation Island Vip 2019 sta mettendo alla prova il suo rapporto con Anna Pettinelli, può dormire sonni tranquilli: nel villaggio delle ragazze l’opinionista televisiva non fa che bacchettare i single, rimproverandoli per il loro disordine e per quei modi che lasciano tanto a desiderare. Ben lontana da aver individuato un tentatore che possa fare al caso suo, nei giorni scorsi la Pettinelli si è scagliata contro un gruppo di single, rei di esserle passati davanti senza neanche fermarsi a salutare: “Guarda quanti sono… – fa notare la Pettinelli nel filmato – Sono passati e non hanno detto nemmeno buongiorno. Non ci avete visto che eravamo là?”. La Pettinelli ha inoltre rimproverato i ragazzi per il disordine lasciato dopo un party a bordo piscina: “Quando ve ne siete andati avete lasciato cento bottiglie […] Non venite, da domani state a casa vostra… Ce l’avete una casa? Stateci!”. Niente creme solari, dunque, da spalmare, né coccole e grattini in riva al mare: per Anna Pettinelli questa esperienza potrebbe rivelarsi un nulla di fatto. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Chiara Esposito vicina a Valerio: “Sarei ipocrita se…”

A pochi giorni dal debutto della nuova edizione di Temptation Island Vip 2019, che prenderà il via lunedì 9 settembre su Canale 5, continuano a fioccare le anticipazioni su ciò che sta succedendo in questi giorni a Is Morus Relais. Dopo la fuga rocambolesca di Ciro Petrone, di cui vi abbiamo già raccontato, pare che nel villaggio delle ragazze stia accadendo qualcosa di molto importante tra una delle fidanzate e un single. Si tratta di Chiara Esposito, compagna di Simone Bonaccorsi, che a quanto pare è sempre più vicina al tentatore Valerio. Un filmato restituisce l’immagine dei due che, nel corso di una romantica serata estiva, si concedono un ballo sulle note di una canzone d’amore. “Grazie per i voti alti”, dice lui. “Meritati”, risponde lei, il tutto senza riuscire mai a staccarsi le mani e gli occhi di dosso. Ex professoressa a L’eredità, la Esposito non nasconde inoltre di essere pronta a lasciarsi andare e con fare sicuro, conferma: “sarei un’ipocrita a dire ‘no, non succederà nulla’”. Sarà un falò scoppiettante quello che la vedrà confrontarsi con l’ex Più Bello d’Italia, Simone Bocaccorsi?

Anna Pettinelli più attenta all’ordine che ai tentatori…

E se da una parte c’è chi ha già individuato qualcuno con cui condividere il suo tempo, dall’altra c’è che non ha ancora trovato un uomo all’altezza delle sue aspettative. Nel villaggio delle ragazze di Temptation Island Vip 2019, Anna Pettinelli sembra infatti ben lontana dalle dinamiche di coppia che dovrebbero caratterizzare la sua permanenza nel villaggio: per nulla interessata agli esemplari di single che la circondano, l’opinionista non fa che sottolineare i loro difetti. E mentre il suo interesse nei confronti dei tentatori diminuisce a vista d’occhio, cresce l’attenzione per tutto ciò che accade nel villaggio, soprattutto quando a farne le spese è la pulizia. L’ultimo a finire nel suo mirino è stato un ignoto partecipante che ha osato tuffarsi in piscina trasportando con sé un certo quantitativo di sabbia: “Chi si è buttato in piscina con i piedi sporchi di sabbia?”, ha chiesto la Pettinelli? Per il momento tutto tace: nessuno è ancora pronto ad affrontare la sua ira. Riuscirà l’osso duro di questa edizione di Temptation Island Vip a cedere alle avance dei tentatori del villaggio?

Sguardi di intesa tra Chiara e Valerio… Come reagirà Simone? Lo scopriremo insieme lunedì ore 21.20 su Canale 5 con la prima e imperdibile puntata di #TemptationIslandVip 🔥 pic.twitter.com/6vaZ4LPShV — Temptation Island (@TemptationITA) September 5, 2019





