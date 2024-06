Mario Cusitore pensa ancora a Ida Platano?/ Le parole dell’ex Uomini e Donne scatenano il web

Mario Cusitore, le ultime parole per Ida Platano

Mario Cusitore torna a parlare di Ida Platano nel corso di una diretta Instagram con Opinionista social e le parole dette dall’ex corteggiatore di Uomini e Donne hanno scatenato una serie di reazioni sui social tra le quali spicca anche quella di Tina Cipollari. Mario che ha provato a riconquistare la fiducia di Ida anche raggiungendola a Brescia dopo la fine del percorso nel programma di Maria De Filippi ha più volte sottolineato di essere sempre stato realmente interessato a Ida la quale, non fidandosi di lui, ha preferito chiudere definitivamente il capitolo Uomini e donne. Mario, invece, è sicuro che le cose avrebbero potuto prendere una piega diversa se Ida si fosse fidata di quello che c’era tra loro.

“Paradossalmente, per il mio carattere, più uno è pesante più fai capire che è interessato che ti vuol bene. A me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello che mi piaceva era anche il litigio, la gelosia… Scrivimi, non scrivere alle altre. A me sta cosa piaceva che me lo rinfacciasse. Quindi sto dicendo che Ida sa bene quello che c’era tra noi, gli occhi parlavano”, le parole di Mario a Opinionista Social.

La reazione di Tina Cipollari e del web alle parole di Mario Cusitore

Le parole di Mario Cusitore sono state commentate da diversi utenti compresa Tina Cipollari che, dopo aver inveito contro il corteggiatore durante le varie puntate di Uomini e donne, sotto la diretta di Opinionista Social, ha scritto. “Ancora a raccontare ‘ste frottole!’, le parole della Cipollari con cui sono stati d’accordo diversi utenti. Altri, invece, continuano a sperare in un colpo di scena tra Mario e Ida che, invece, appare sempre più serena e tranquilla nella sua città dove si divide tra gli impegni da mamma, il lavoro e qualche serata in compagnia di amici.

A settembre, tuttavia, nel parterre del trono over di Uomini e Donne, potrebbe esserci proprio Ida e Mario qualora dovessero essere ancora single. La presenza di entrambi nel parterre del trono over scatenerebbe la curiosità dei telespettatori e non è da escludere che Maria De Filippi decide di concretizzare quella che, per ora, sembrerebbe essere una semplice idea.











