Cristina Tenuta: la verità su Mario Cusitore

Cristina Tenuta, nel corso della prima puntata di Uomini e Donne in onda il 23 settembre, si accomoda al centro dello studio per raccontare la sua estate, condita da una frequentazione telefonica con Mario Cusitore. “Abbiamo chiuso il trono con Ida e Mario. Tutta l’estate è stata segnata sui social da una serie di segnalazioni su Mario e Ida con Mario che è andato da Ida e ida dice di no. Partiamo da un filmato del trono di Ida”, spiega Maria De Filippi mandando in onda l’rvm in cui Cristina ammette di avere un interesse per il corteggiatore napoletano. “Mario si è fatto sentire con te tramite Ernesto, giusto?”, chiede Maria De Filippi.

LITE ARMANDO CONTRO MARIO A UOMINI E DONNE 2024/ Incarnato scatenato: "Hai usato Ida qui e fuori"

“Ci siamo sentiti per diverse settimane. Ci siamo scambiati messaggi come due persone che hanno voglia di conoscersi anche se gli ho detto subito che il percorso a Uomini e Donne non mi era piaciuto. Lui mi dice che con Ida la storia fosse completamente chiusa e quindi organizza una cena a Roma. Prenota due ristoranti perché era indeciso su due ristoranti in cui portarmi. Il sabato doveva venire a Roma, ma con un messaggio lunghissimo, mi dice che non poteva venire perché provava ancora dei sentimenti per Ida. Lo chiamo e non mi risponde e quindi, istintivamente, tolto il segui sui social. Lui mi chiama dicendomi che era preoccupato del segui e chiudo là. Non ci siamo più sentiti fino al giorno del mio onomastico e da lì abbiamo ricominciato a parlare nuovamente. Ci siamo sentiti fino alla scorsa settimana”, le parole di Cristina.

GEMMA GALGANI, PRIMO INCONTRO CON VALERIO A UOMINI E DONNE/ Tina punzecchia: "15 anni più giovane..."

La versione di Mario Cusitore: com’è andata con Cristina Tenuta

“Tutto mi aspettavo tranne che Cristina mi chiedesse un confronto”, comincia così la versione di Mario Cusitore. “Non l’ha cercato lei, è solo per chiarire una situazione”, spiega Maria De Filippi. “Tu hai tolto il segui perché sapevi benissimo che si sarebbe parlato di quella cosa e sarebbero usciti articoli”, sbotta il napoletano. “Io mi aspettavo un’altra persona in studio, non te“, dice ancora Mario riferendosi ad Ida. “Ida doveva venire ma non per un confronto, ma non è stata bene”, spiega ancora la conduttrice.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 SETTEMBRE 2024/ Mario Cusitore, confronto con Cristina Tenuta

“Ti ho mandato il messaggio per tutelarmi perché lo sapevo che avresti chiamato la redazione e mi avresti fatto venire qua. Io sono una persona seria e dico sempre la verità“, si difende il corteggiatore. “Tu dici la verità? Ci hai riempito di bugie ma la domanda è. perché hai cercato Cristina?”, chiede Tina Cipollari. “Perché era arrabbiata con Ida e quindi ha cominciato a chiamare tutti. “Ancora che crediamo all’interesse per Ida?”, sbotta Tina non credendo più alle parole del corteggiatore che sostiene di non aver provato un interesse per Cristina.