Mario Cusitore torna a Uomini e Donne: nuovo cavaliere del trono Over? Spunta il retroscena su Cristina Tenuta

Ciò che molti hanno supposto è davvero accaduto nel corso della prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne: Mario Cusitore ha fatto il suo ritorno in studio. L’ex corteggiatore di Ida Platano, protagonista di numerose segnalazioni in studio e di un amaro finale di trono, ha fatto il suo ritorno e, a quanto pare, in una veste del tutto nuova.

Mario Cusitore potrebbe essere uno dei nuovi cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne, e si è subito ritrovato al centro dell’attenzione, prima per un’accesa lite con Armando Incarnato, poi per quanto è accaduto con la dama Cristina Tenuta nel corso dell’estate. Stando a quanto riporta IlVicolodelleNews, i due si sarebbero sentiti durante i mesi estivi, poco dopo la fine del programma.

A metterli in contatto è stato Ernesto Russo: “si sono scambiati il numero di telefono e si sono sentiti per circa 2 settimane ogni giorno. – si legge nelle anticipazioni di Uomini e Donne – Secondo il racconto di Cristina, Mario le mandava spesso messaggi, foto e le dimostrava interesse, dicendo anche di non avere più alcun sentimento nei confronti di Ida.” I due si sarebbero dunque accordati per un incontro ma Mario avrebbe mandato tutto all’aria improvvisamente, dicendosi ancora interessato a Ida. “Cristina lo chiama ma lui non risponde e allora lei gli toglie il segui su Instagram. Lui chiama Cristina dicendole che era una mossa social per fare parlare di loro.”

Una volta in studio, Mario ha confermato parte del racconto di Cristina Tenuta, ammettendo che inizialmente era interessato a lei ma ha poi capito di tenere ancora a Ida. Mario, infatti, si aspettava un confronto con lei, assente a causa di problemi di salute. È Gianni Sperti, allora, a chiedergli di rimanere in studio nel parterre Over, ma lui è apparso titubante e ha infine lasciato lo studio (ma non per sempre…).