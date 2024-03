Mario Giamminelli, morto il suocero di Marco Maddaloni e papà di Romina/ “Sei stato un secondo padre per me”

Grave lutto per Marco Maddaloni: è morto suo suocero Mario Giamminelli

“La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore.” È con questo annuncio che il Grande Fratello ha rivelato le motivazioni dell’uscita improvvisa di Marco dalla Casa, avvenuta subito dopo l’ultima diretta. Un grave lutto ha infatti colpito il judoka, come lui stesso ha confermato in un post pubblicato nelle ultime ore su Instagram. Mario Giamminelli, suo suocero e padre di sua moglie Romina Giamminelli, è morto.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda.” ha scritto Marco Maddaloni a correndo di una foto che lo vede insieme a suo suocero, a sua moglie e a due dei suoi figli. “Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio.” ha aggiunto lo sportivo.

Marco Maddaloni, le toccanti parole di addio per il suocero Mario

Un toccante messaggio d’addio quello di Marco Maddaloni per suo suocero Mario, che continua con parole di profondo affetto e ringraziamento: “Ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace ‘On’ Mario”, ha concluso lo sportivo.

Il grave lutto terrà lontano Marco Maddaloni dalla Casa del Grande Fratello per qualche giorno, così come qualche mese fa è accaduto per Beatrice Luzzi. Al momento non è chiaro se tornerà o se deciderà di abbandonare definitivamente la Casa per stare vicino a sua moglie e ai suoi figli in un momento così delicato. Di certo la decisione arriverà entro la diretta del Grande Fratello di lunedì 4 marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco maddaloni (@maddaloni73)













