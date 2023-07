Mario Lavezzi: “Con Loredana Bertè rapporto burrascoso”/ “Mogol come un fratello maggiore”

Mario Lavezzi, compositore, musicista e cantante milanese 75enne, ospite stamane in quel di Weekly, in diretta su Rai Uno: “Mogol lo frequento professionalmente dal 1968 – ha esordito l’ospite – da lì è nata una collaborazione ma anche una grande amicizia”. E ancora: “La chitarra è il mio prolungamento, io avevo 10 anni la prima volta che l’ho suonata, mia sorella se l’era regalata quando si era diplomata, ma dopo qualche mese aveva preso polvere e io me ne sono appropriato”.

Mario Lavezzi ha quindi ricordato la sua esperienza con i Camaleonti, interrotta dalla chiamata per la leva militare: “Mi sono tolto grandi soddisfazioni, facevamo 250 date in Italia. Poi però è arrivata la chiamata al militare e pensavo che la vita fosse finita invece a riguardo ho scritto un libro e cofanetto “La vità bussò”, perchè la vita ti da occasioni e poi te le toglie e in quest’ultimo caso si può trasformare in opportunità e così nacque ‘Il primo giorno di primavera’, un brano molto famoso dei Dik Dik uscito nel 1969. All’epoca si vendevano ancora i dischi e ha fatto un milione di copie: era uscito a marzo ed entrare in classifica a settembre, oggi sarebbe impossibile”.

MARIO LAVEZZI, DA MOGOL ALLA BERTE’ PASSANDO DI LUCIO DALLA

Mario Lavezzi è tornato a parlare di Mogol: “Per me è come un fratello maggiore, gli voglio un bene dell’anima, c’è una grande amicizia. Noi abbiamo fatto l’album ‘Capolavori nascosti’, una raccolta di tutte queste canzoni disseminate in vari album e poi c’è anche un inedito che si chiama Una storia infinita”. Sulla liason con Loredana Bertè: “Rapporto sentimentale burrascoso e complicato, noi eravamo dei figli dei fiori, l’amore libero, c’era un po’ di libertà. Dal punto di vista professionale ha dato comunque ottimi risultati. Io ho preso anche una chitarra in testa da Loredana: le avevo regalato una chitarra per fare ‘Dedicato’, sono entrato, era buio e mi tirò una chitarra in testa, ma lei era così”. Su Lucio Dalla, Vita: “Mogol si era innamorato di un’amica di mia moglie e in un momento di sincerità gli ha raccontato cosa aveva fatto prima di conoscerlo, e ne aveva fatte di tutti i colori”.

