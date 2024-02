Mario Lorenzo Francese, chi è il musicista dei Santi Francesi/ Dai The Jab a Sanremo con Alessandro De Santis

Mario Lorenzo Francese, chi è il musicista dei Santi Francesi che affianca Alessandro De Santis

Mario Lorenzo Francese è il musicista dei Santi Francesi, il duo che al Festival di Sanremo 2024 ha ben figurato con il brano L’amore in bocca. Il suo nome è indissolubilmente legato a quello di Alessandro De Santis, la voce del gruppo, con cui è oggi ospite di Caterina Balivo su Rai 1 a La volta buona. I due colleghi hanno condiviso la passione per la musica sin dagli albori della loro collaborazione professionale. Prima di diventare famosi con questo nome d’arte, infatti, hanno fondato nel 2015 una band, i The Jab, che comprendeva un terzo componente, Davide Vuono.

Chi è Matilda De Angelis, fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi/ “Sono innamorata…”

Il trio, dopo le prime esibizioni nei locali piemontesi, dove ha origine, nel 2017 ha preso parte ad Amici di Maria De Filippi, salvo poi essere eliminati ad un passo dalla fase serale della trasmissione. Dopo l’addio di Vuono, poi, Francese e De Santis hanno proseguito la propria strada professionale insieme e hanno dato vita ai Santi Francesi, un nome ispirato alla commistione dei loro cognomi. Sotto questo nuovo nome d’arte hanno prima vinto X Factor nel 2022 e, quest’anno, hanno debuttato a Sanremo.

Alessandro De Santis, chi è il cantante dei Santi Francesi/ Da Amici a Sanremo 2024, carriera e vita privata

Mario Lorenzo Francese e la vita privata lontana dai riflettori

Mario Lorenzo Francese è un musicista dagli innumerevoli talenti: nei Santi Francesi suona la tastiera, il sintetizzatore, il basso e spesso accompagna Alessandro De Santis nei cori. Ma, oltre alla sua carriera professionale nel segno della musica, che cosa sappiamo della sua vita privata? Al momento non ci sono informazioni certe: di lui si sa davvero poco, a differenza invece di De Santis, che è ormai noto anche nel mondo del gossip per la sua romantica storia d’amore con l’attrice Matilda De Angelis.

Riservatissimo per quanto riguarda il lato privato della sua vita, Mario Lorenzo Francese è invece ormai un musicista conosciuto nel panorama nazionale. E, anche grazie all’esperienza al Festival di Sanremo 2024, sta ora vivendo e godendosi un’importante ventata di popolarità.

VIDEO UFFICIALE “L'AMORE IN BOCCA" DI SANTI FRANCESI/ La Canzone di Sanremo 2024:malinconia in bianco e nero

© RIPRODUZIONE RISERVATA