Mario Merello e Gianni Bella, marito e fratello Marcella Bella/ Due grandi amori

Mario Merello e Gianni Bella sono il marito e il fratello di Marcella Bella, una delle voci italiane più amate di sempre. La cantante di “Montagne verdi” è sposata dal 1989 con il marito Mario Merello; un grandissimo amore che ha portato la coppia al matrimonio dopo dieci lunghi anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nati anche tre splendidi figli: Giacomo, Carolina e Tommaso. 32 anni di matrimonio per la coppia che ha condiviso momenti di grande gioia, ma anche di paura come quando nel 2004 sono stati coinvolti in un terribile tsunami che ha colpito le Maldive dove si trovavano in vacanza.

“Alla terza scossa gli ho detto di correre a mettere in salvo i nostri figli, che dormivano in un altro bungalow.. Quando sono uscita per raggiungerli ho visto l’onda alle mie spalle. Poteva uccidermi, invece mi ha spinta verso la piscina, nel centro dell’isola. Mio marito mi dava già per morta” – ha detto la cantante che in diverse occasioni ha parlato del marito. In particolare non è passata inosservata l’intervista della cantante nel salotto di Caterina Balivo.

“Sono una cantante di successo, lavoro da 50 anni e se ho sposato mio marito è stato soltanto per amore” – ha detto Marcella Bella smentendo che il loro fosse stato un matrimonio di interesse. Alla domanda della Balivo “lui per i tuoi 40 anni ti ha regalato uno yacht. Ma te l’ha intestato?”, la cantante ha risposto infastidita “e a te tuo marito l’ha fatto?”

Nella vita di Marcella Bella oltre al marito Mario Merello un ruolo importantissimo ha il fratello Gianni Bella, autore di tutte le sue più belle canzoni. La loro vita è stata però segnata quando il fratello è stato colpito da un ictus. Un momento davvero terribile, ma anche in quel frangente il cantautore ha saputo darle una lezione di vita come ha raccontato la stessa cantante: “avrebbe potuto diventare depresso, egoista, si sarebbe potuto incattivire. Tutte cose legittime. E invece ha affrontato l’ictus con dignità. Nei primi tempi, quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dire: guarda che sto bene”. Nonostante la malattie però Gianni Bella continua a scrivere canzoni come ha rivelato la sorella: “dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni. Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone”.

