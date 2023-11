Mario, padre Elisabetta Gregoraci/ “Elisabetta ha lo stesso carattere della mamma…”

Chi è Mario Gregoraci?

Elisabetta Gregoraci sarà ospite di Verissimo insieme a suo padre Mario e a sua sorella Marzia per un’intervista di famiglia; nonostante la showgirl sia diventata un noto personaggio del mondo dello spettacolo, è sempre rimasta se stessa ovvero una donna forte, dolce, ironica ma soprattutto calabrese e fiera delle sue origini.

Giulio Fratini, fidanzato Elisabetta Gregoraci/ "Rivisti dopo due anni, era destino"

Elisabetta ha un legame indissolubile con la calabria e con la sua famiglia, in particolare col padre Mario, che è sempre stato un uomo premuroso e dolce nei suoi confronti, soprattutto dopo la tragica morte della moglie Melina e l’ha accompagnata spesso agli spettacoli televisivi più importanti in veste di padre ma anche di primo fan. Mario ha 71 anni, è nato a Soverato in provincia di Catanzaro e da sempre condivide con la figlia una forte passione per il karate. Il padre della showgirl è un uomo umile e gentile ma spesso il mondo del gossip ha parlato di lui per comparare la sua età a quella dell’ex marito della figlia Flavio Briatore. Il padre di Elisabetta infatti ha due anni meno di Briatore ma questo per lui non è mai stato un problema dato che quando i due si unirono in matrimonio, Briatore era innamoratissimo di Elisabetta e per lui la cosa più importante era la felicità della figlia.

Marzia, sorella Elisabetta Gregoraci/ "La vita è un dono, una sorella è di più..."

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con papà Mario

Nel passato di Mario Gregoraci c’è stato un unico grande amore: Melina Francavilla, dal loro matrimonio sono nate Elisabetta e la sorella Marzia e tutti e 4 hanno vissuto una vita felice e intensa, poi il 29 giugno 2011 Melina è morta a seguito di un tumore al seno e per la famiglia Gregoraci è stato un duro colpo, un dolore immenso che lo stesso Mario ha ricordato in alcune apparizioni televisive.

Melina è morta a 37 anni, un anno dopo la nascita del nipote Nathan Falco Briatore; dopo il 2011 Mario ed Elisabetta sono stati uno la forza dell’altro e poi col passare degli anni, Mario ha avuto il coraggio e la forza di ricominciare con l’attuale compagna Rosita. A Domenica in, durante un’intervista padre e figlia, Mario ha dichiarato: “La vita ti da e ti toglie, io credo di essere stato un papà fortunato, bisogna andare avanti perchè la vita continua. Mi ritengo fortunato, non sono molto bravo a parlare in pubblico ma sono molto orgoglioso di Elisabetta, ha lo stesso carattere della mamma Melina, anche io come lei pagherei qualsiasi cosa per poterla riabbracciare, per lei, sua sorella e per i miei nipoti ci sarò sempre”.

Melina, madre Elisabetta Gregoraci/ "Un momento prima che andasse via ha chiamato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA