Mario Sconcerti “Haaland ha faccia da sindrome down”/ Video, le scuse: “Ho sbagliato”

Avrebbero lasciato senza parole le dichiarazioni di Mario Sconcerti su Erling Haaland, se l’indignazione non fosse stata così grande da creare una bufera social. Il giornalista stava parlando ai microfoni dell’emittente radiofonica romana TeleRadioStereo dell’attaccante norvegese del Manchester City quando si è lasciato andare ad una osservazione infelice. “Devo dire che Haaland ha questa faccia un po’ da sindrome down, cioè non ha una faccia normalissima. Lui è uno che esplode e produce energia, mentre Leao sembra indifferente“, ha dichiarato Sconcerti.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: un punto per Bologna e Samp

Dalla redazione si sono subito resi conto delle parole offensive dell’opinionista, quindi hanno provato a correggere il tiro: “Volevi dire che sembra un po’ un bamboccione, ecco“. Una precisazione che non basta: sui social esplode la bufera. Dopo la triste frase di Mario Sconcerti su Haaland c’è chi ha provato a minimizzare e chi a mettere una pezza, al rientro sono arrivate le scuse.

DIRETTA/ Bologna Sampdoria (risultato finale 1-1): Aebischer la apre, Verre la chiude

SCONCERTI CHOC SU HAALAND, POI LE SCUSE

Quelle di Mario Sconcerti sono arrivate successivamente sulle colonne del Corriere della Sera, dove si parla di “espressione particolarmente infelice“. Poi vengono riportate appunto le parole del giornalista dopo il caso Haaland. “Mi sono svegliato con il telefono pieno di messaggi contro. Quando ho capito perché, ho capito anche che avevo sbagliato. Involontariamente, perché stavo celebrando Haaland, ma l’espressione era infelice. Se tanta gente si è sentita offesa, è evidente che l’errore c’è“, ha scritto Mario Sconcerti. Quindi, ha aggiunto nel suo messaggio: “Non era mia intenzione, mi spiace. È la conferma che anche quando hai tanti anni di parole alle spalle, non si finisce mai di trovare quelle giuste per dire quello che davvero si vuole“. Sui social non hanno nemmeno apprezzato le scuse di Mario Sconcerti per le parole su Haaland. “Le scuse non servono. Se hai le palle lascia il tesserino da giornalista sul tavolo e ritirati. Quello che hai detto è a dir poco vergognoso“, ha scritto ad esempio un utente.

DIRETTA/ Milan Juventus (risultato finale 2-0): rossoneri momentaneamente in testa

Sconcerti:”Haaland ha questa faccia un po’ da sindrome down. Non ha una faccia normalissima”. Questa affermazione fa veramente schifo pic.twitter.com/vTLX6bfC90 — Pietro Raffa (@pietroraffa) October 8, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA