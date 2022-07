Mario Tozzi: “Conduco come Piero Angela”/ Polemica Twitter: “Ma tu dici c*zzate!”

Mario Tozzi è al centro di una nuova polemica su Twitter. Il geologo e divulgatore scientifico, conduttore su Rai Tre della trasmissione “Sapiens – Un solo pianeta”, già nelle scorse ore era finito del mirino di alcuni utenti per via delle sue dichiarazioni successive alla tragedia del ghiacciaio della Marmolada, poiché aveva attribuito la colpa del disastro all’uomo. Adesso, il presentatore è ritornato nell’occhio del ciclone, complice una discussione con una spettatrice, che ha criticato il suo operato televisivo sui social media.

Quest’ultima (giornalista di professione, ndr) ha innescato la discussione, cinguettando parole che non hanno certo strappato un sorriso al geologo: “Ci siamo preoccupati sugli ospiti del talk show e non di Mario Tozzi che conduce una trasmissione senza contraddittorio nel servizio pubblico”. Un “J’accuse” neppure troppo velato nei confronti di Tozzi, il quale, infatti, ha inteso replicare per le rime: “Pensa che l’ha condotta per 30 anni anche Piero Angela. Senza contraddittori e con gli ospiti che diceva lui. Proprio come faccio io”.

MARIO TOZZI, UTENTE LO ATTACCA SU TWITTER: “TU COME PIERO ANGELA? MA LUI NON DICEVA C*ZZATE!”

Una replica che ha inevitabilmente rinvigorito la polemica, con l’utente che lo aveva accusato nel tweet precedente che gli ha scritto: “Piero Angela però non diceva le c*zzate che dici tu, abbi pazienza”. A quel punto, la misura era decisamente colma e Mario Tozzi ha “liquidato” la donna così: “Abbiamo pazienza, offendere non ti è permesso. E nemmeno dare il tu. Addio”.

A quel punto, il popolo dei social si è diviso: qualcuno ha dato ragione alle argomentazioni portate avanti dall’utente, altri invece si sono schierati a sostegno di Mario Tozzi. C’è, infatti, chi ha scritto: “Non ce la fanno a non dimostrare la loro totale ignoranza, arroganza e maleducazione. Ma come fanno a essere giornalisti? Li assumono con un esame ben preciso? Di idiozia”.

