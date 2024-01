Mariolina Simone, LaMario/ “Mai pentita dei miei tatuaggi, ma non mi farei mai il nome del fidanzato”

Mariolina Simone, conosciuta come LaMario, conduttrice radiofonica e tv, è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina. Si è parlato dei suoi tatuaggi, lei che ne ha tantissimi, ed ha spiegato: “Non mi sono mai pentita dei tatuaggi. Il primo tatuaggio? All’età di 13 anni con il consenso di mamma e papà, avevo visto una trasmissione di Maurizio Costanzo di questi tatuatori che andavo in giro per l’Italia, prima tappa a Isernia, io sono di Isernia, quindi il giorno dopo sono andata a cercare i tatuatori e me ne sono fatto fare uno. Il primo tatuaggino a 13 anni poi molto più avanti ho fatto altri tatuaggi quando ho iniziato a guadagnare i miei soldi”.

LaMario ha comunque voluto sottolineare: “Non mi verrebbe mai in mente di farmi tatuare il nome del fidanzato o il fiorellino che poi si ammoscia. Sono sempre convinta di quello che faccio, non lo faccio ne per troppa gioia ne per troppo dolore”. In studio anche la dottoressa Norma Camelli, dermatologa, che ha invece parlato della rimozione del tatuaggio: “I tatuaggi si possono cancellare ma può rimanere l’ombra o delle microcicatrici con i sistemi laser. Le tecniche più efficaci sono quelle dei laser che emttono impulsi ad altissima potenza, tempi brevissimi e ciò permette di frammentare il pegmento senza danneggiare i tessuti sottostanti”.

MARIOLINA SIMONE, LAMARIO, I TATUAGGI E COME RIMUOVERLI: LE PAROLE DELLA DOTTORESSA

Quante sedute ci vogliono? “Il numero è direttamente proporzionale alla dimensioni del tatuatore, ai colori e alla mano del tatuatore, il tatuaggio del tutuatore professionista va più in profondità e si fa più fatica”. Daniela Ferolla ha spiegato di non aver mai fatto tatuaggi per paura di pentirsene o magari che invecchiando non sarebbe stato più bene sul corpo”.

Ci sono effetti collaterali nella rimozione? “Possono verificarsi chiazze scure e chiazze bianche, ci può essere anche uno sbiancamento delle ciglia quando rimuoviamo ad esempio l’hyliner permanente, poi ci sono bolle, croste, rossore e gonfiore che poi svaniscono, ma anche effetti di origini allergica anche dopo mesi e anni dalla rimozioni. Bisogna anche stare molto attenti alle zone dove rimuoviamo i tatuaggi: polsi, caviglie e collo sono più difficili da rimuovere”.

