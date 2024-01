MARISA JOSSA, CHI ERA LA MADRE DI ROBERTA CAPUA/ “Se n’è andata pochi mesi dopo mio padre…”

Roberta Capua, il dolore per la scomparsa di sua madre Marisa Jossa.

Roberta Capua, intervista a Verissimo da Silvia Toffanin, con voce rotta dalla tristezza ha raccontato la recente scomparsa di sua madre, andata via pochi mesi dopo l’improvvisa perdita di suo padre. “Mia mamma aveva un’età molto avanzata, dopo molto tempo si è resa conto della scomparsa di mio padre. Mi diceva: ‘Ma dov’è Alberto’, un giorno pensò che non volevamo dirle la verità… Come è stato vederla così? Aveva cominciato ad avere i primi sintomi con dimenticanze e cose gestibili, poi piano piano è peggiorata fino a non riconoscere più i suoi figli. Questo è molto doloroso, pensare che abbia perso tutti i riferimenti, anche proprio i suoi affetti e cardini della vita”.

Con le lacrime a solcarle il viso, Roberta Capua ha ricostruito l’immagine della sua amata madre, anche ricordando come lentamente i sintomi della malattia l’abbiano resa lontana ancor prima di passare a miglior vita. “Aveva cominciato ad avere i primi sintomi con dimenticanze e cose gestibili, poi piano piano è peggiorata fino a non riconoscere più i suoi figli. Questo è molto doloroso, pensare che abbia perso tutti i riferimenti, anche proprio i suoi affetti e cardini della vita”. La conduttrice ha poi aggiunto: “Che mamma era? Bellissima, sempre molto presente nella mia vita… Una brava nonna, innamorata di sua nipote; una persona modesta, nonostante il suo carisma era una persona umile. Mi ha insegnato lei a rimanere con i piedi per terra, mi ha insegnato che nella vita bisogna sempre pensare e riflettere molto prima di parlare e agire”. (agg. Valerio Beck)

MARISA JOSSA, CHI ERA LA MADRE DI ROBERTA CAPUA?

Chi era Marisa Jossa, la madre di Roberta Capua e come la figlia vincitrice di una edizione di Miss Italia? Questo pomeriggio, nel secondo dei due consueti appuntamenti con le interviste di “Verissimo” nel weekend delle reti Mediaset, negli studi del talk show ci sarà il gradito ritorno di un volto noto agli aficionados della trasmissione con la presenza della 55enne conduttrice televisiva ed ex modella napoletana. La diretta interessata, come spesso accade nel salotto di Silvia Toffanin, si confesserà a cuore aperto parlando dell’anno difficile che si è lasciata alle spalle e magari svelando qualcosa di più sui suoi prossimi progetti personali. E se in un altro articolo quest’oggi abbiamo dato conto della famiglia e gli affetti della Capua e dell’uomo che le sta accanto da anni, qui accendiamo i riflettori invece su…

… Marisa Jossa, la madre di Roberta Capua, scomparsa purtroppo proprio pochi mesi fa, e di cui la conduttrice e opinionista televisiva potrebbe parlare nel corso della puntata che ci accingiamo a vedere. Come abbiamo accennato subito sopra, a legare le due donne c’è sempre stato un particolare curioso, ovvero il fatto che mamma e figlia abbiano entrambe trionfato nel contest di bellezza per eccellenza del Bel Paese oltre che uno degli eventi più iconici del secolo scorso, ovvero la kermesse di Miss Italia. Come sappiamo, infatti, la Jossa (di origini napoletane come Roberta) aveva vinto il titolo di reginetta della rassegna nel 1959, ancora 21enne, e nove anni prima di dare alla luce la figlia. A distanza di 27 anni, ecco poi l’incoronazione di Miss Italia della figlia sulla passerella di Salsomaggiore Terme, storica location del concorso di bellezza.

MARISA JOSSA, MISS ITALIA 1959: IL TRIBUTO DEL CONCORSO ALLA DONNA

Come accennato sopra, Marisa Jossa è venuta a mancare verso la fine del 2023, all’età di 85 anni: la donna, classe 1938, è scomparsa lo scorso 19 novembre e a darne il triste annuncio sui social è stata sua figlia Roberta con un “Ciao mamma” e l’emoji di un cuore apparso sul suo profilo Instagram e allegando una foto della donna. Tanti i messaggi di cordoglio da parte degli amici della conduttrice e altre figure di spicco dello showbiz nostrano che hanno fatto le condoglianze alla Capua ed espresso vicinanza alla conduttrice per la sua perdita. Figlia di un commerciante partenopeo e di una donna greca, la Jossa era stata definita all’epoca come una sorta di “anticipatrice della bellezza degli Anni Sessanta” e all’indomani della sua morte pure il concorso di Miss Italia l’ha omaggiata.

“I giurati erano 15, tra i quali le attrici Eleonora Ruffo e Link Shaw (…) Vinse la più alta (metri 1,74) che si era imposta nelle selezioni di Selva di Val Gardena, dove da dieci anni andava in vacanza con la famiglia (…) Ha vinto una di quelle bellezze che non fanno voltare la gente per strada –scrissero i giornali dell’epoca– non si trucca gli occhi, né si tinge le sopracciglia e le unghie”, il comunicato che ricorda la madre della Capua che, negli ultimi tempi, era stata vittima di un grave incidente stradale (aveva 76 anni) quando fu investita da uno scooter all’uscita del mercatino di Antignano a Napoli. “Ora il mio cuore è spaccato, la mia dolce mamma mi ha lasciato e non ho potuto neppure farle arrivare il mio ultimo saluto dato che ormai da anni non riconosceva più né me né nessun altro della nostra famiglia” aveva raccontato la Capua in una intervista concessa qualche giorno dopo al settimanale ‘DiPiùTV’.











