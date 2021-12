Marisa Laurito, frecciatina al GF Vip/ “Reality? Solo se dovessi morire di fame”

Marisa Laurito dice no ai reality. La grande artista, protagonista del mondo dello spettacolo italiano da anni, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero, confessa di essere stata più volte corteggiata dai reality e di aver sempre rifiutato. Ad oggi, l’attrice spiega di non aver alcuna intenzione di partecipare ai reality aggiungendo che, se in futuro dovesse farlo, lo farebbe solo per motivi economici.

“(Me li hanno proposti, ndDM) Tutti: Isole, Case, giurie… ma ho sempre rifiutato. Se un giorno mi vedrete lì vorrà dire che sto morendo di fame: potrei partecipare giusto per soldi!“, ha ammesso la Laurito che non ha alcuna intenzione nè di partecipare al Grande Fratello Vip nè all’Isola dei Famosi.

Marisa Laurito attrice nella seconda stagione di Mina Settembre

Cantante, showgirl e attrice, marisa Laurito è un’artista a 360 gradi. Protagonista di tantissimi spettacoli, anche teatrali, Marisa Laurito sarà tra i nuovi protagonisti della seconda stagione di Mina Settembre, la fiction di Rai1 con protagonista Serena Rossi. “Sarò la zia di Serena Rossi nella seconda stagione di Mina Settembre“, ha detto a Libero.

La Laurito, inoltre, questa sera, sarà tra i protagonisti del film dedicato ai fratelli De Filippo: “Giovedì sarò su Rai1 con il film I fratelli De Filippo e poi, sempre su Rai1, il 1 gennaio condurrò la seconda puntata di Serata d’onore per celebrare i 100 anni dalla nascita del Maestro Sergio Bruni. A gennaio sarò in poi tournée con Così parlò Bellavista“.

