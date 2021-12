Marisa Laurito: “Attaccata dai no vax”/ “Mi hanno detto che sono una tossica”

Marisa Laurito è intervenuta in qualità di ospite a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. La sua apparizione televisiva ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 27 dicembre 2021, durante la quale Laurito ha dichiarato: “Napoli e io siamo la stessa cosa, un unicum. Ci vivo, ma oltre a questo non l’ho mai dimenticata. È una città in cui si ha sempre l’impressione di vivere in teatro. È una citta accogliente, felice di parlare. Quando io non ero nessuno, a Napoli mi fermavano e mi davano da parlare. Abbiamo l’abitudine di raccontarci per la strada, dicendo anche cose intime. È un meccanismo pazzesco”.

Pietro Perdini, compagno di Marisa Laurito/ "Matrimonio? Sarà sul mare"

Poi, un episodio che funge da esempio in riferimento a quanto affermato dalla Laurito durante la sua diretta sulla rete ammiraglia dell’azienda di viale Mazzini: “Una volta, alla fermata del pullman, una signora mi disse che il medico le aveva detto che non stava bene col fegato e le aveva dato delle iniezioni da fare. Mi chiese se le dovesse fare e io le risposi di limitarsi a fare la dieta”.

Marisa Laurito: "Gigi Proietti era la mia colonna"/ "Sento molto la sua mancanza"

MARISA LAURITO: “I NO VAX MI HANNO ATTACCATO, MI HANNO DETTO CHE…”

Nel prosieguo del suo intervento, Marisa Laurito ha chiarito di avere passato un Natale con poche persone attorno al tavolo, con tutte persone che si sono sottoposte al tampone prima di recarsi a casa sua. Recentemente, ricordiamo, Laurito, come molti altri volti noti, è stata bersagliata dai no vax in seguito ai suoi appelli pro-vaccino anti-Covid.

Queste sono state le parole pronunciate dall’attrice a “Oggi è un altro giorno”: “Sono stata attaccata dai no vax, perché ho detto che bisogna vaccinarsi. Io non sono virologo, quindi mi affido alla medicina. Mi hanno detto che sono una tossica… Una dottoressa mi ha spiegato che quella dei no vax è una vera e propria malattia…”.

Marisa Laurito ospite a Bake Off Italia/ "Ho grande energia e voglia di vivere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA