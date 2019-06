Marisa Laurito/ “Il mio rapporto con Dio? Credo nell’amore e nella bontà”

Marisa Laurito è l’ospite della quarta puntata di “Io e te”, la nuova trasmissione di Raiuno che oggi, giovedì 20 giugno, è stata aperta dall’intervista che Pierluigi Diaco ha realizzato all’attrice, cantante ed oggi fotografa che, in tanti anni di carriera, ha scritto pagine importanti della storia della televisione itaiana nonostante abbia detto tanti no e trovando la propria strada in altri campi. “Gli ingredienti dell’altrove sono la passione, la cucina, l’amicizia, la voglia d’incontrare pianeti che mi possano attrarre in altro modo e quindi è arrivata l’arte contemporanea che io ho amato da sempre”, racconta la Laurito. Dopo aver ripercorso le tappe più importanti della sua vita ricordando il legame con il fratello grazie al quale riusciva a staccarsi per un po’ dalla famiglia avendo un padre severissimo, Marisa Laurito ha svelato alcuni retroscena della sua carriera. Nel corso degli anni ha lavorato con tantissimi personaggi importanti, tra i quali anche Antonio Banderas. Tra la Laurito e l’affascinante attore spagnolo c’è stato un flirt? “No, assoutamente no. Ma non perchè non fosse carino, ma da parte mia non è scoccata la scintilla perchè lui faceva scoccare la scintia con altre”, spiega con un sorriso.

MARISA LAURITO E IL RAPPORTO CON DIO: “CREDO ALL’AMORE”

Dopo il racconto intimo di Bruno Vespa sul suo rapporto con la fede, Pierluigi Diaco affronta l’argomento anche con Marisa Laurito la quale confessa di credere “molto all’amore e alla bontà. Credo fortemente nell’energia. Noi siamo fatti di energia e l’energia non è una cosa che passa, ma resta nell’aria perchè il sorriso, la bontà, la gentilezza, la cultura, tutto quello che hai dato nella vita resta nel cuore delle persone che ti hanno amato” – spiega l’attrice facendo riferimento a ciò che lascerà quando non ci sarà più. “Poi spero che ci sia un’altra vita. C’è sicuramente un’energia più forte e che molti la declinano in varie tipologie e io non so come declinara, ma a me non interessa. A me interessa essere gentile, credere nell’amore che è una forza potentissima“, conclude la Laurito.

