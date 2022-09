Marisa Laurito: “Luciano De Crescenzo grande amico”/ “Fu un colpo di fulmine”

Marisa Laurito, a “L’Ora Solare”, su Tv 2000, ha parlato della sua amicizia con Luciano De Crescenzo, definita un rapporto speciale, durato molti anni. Il loro primo incontro risale a quando l’attrice fece un provino per essere la protagonista de “La mazzetta” con la regia di Sergio Corbucci: “Questo provino era durato quattro ore, quindi veramente un provino faticoso – ha raccontato –. Io pensavo non mi prendessero, invece poi mi hanno scelto, ma volevano cambiare tutto, volevano cambiare il mio naso. Quindi c’erano sulla plastica al naso… Insomma finalmente fui presa e mi portarono a casa di Nino Manfredi, che era il protagonista e che voleva provare”.

Marisa Laurito/ "Cordova mio marito per 3 mesi, con Pietro Perdini totalmente libera"

Ovviamente entrando in questa casa il fulcro attorno al quale tutto ruotava era Manfredi, ma arrivata nel salone, Marisa Laurito vide che alle spalle di una grande vetrata c’era Luciano De Crescenzo, che “si girò dalla mia parte e ci guardammo. Io capii immediatamente che lui sarebbe stato un personaggio importantissimo nella mia vita. Sai quando si dice il colpo di fulmine? Eh sì, perché ci sono i colpi di fulmine, anche nell’amicizia. Fu un momento magico”.

Marisa Laurito, frecciatina al GF Vip/ "Reality? Solo se dovessi morire di fame"

MARISA LAURITO: “SENTO ANCORA ISABELLA ROSSELLINI”

A “L’Ora Solare”, Marisa Laurito ha aggiunto che sente ancora telefonicamente Isabella Rossellini, donna che Luciano De Crescenzo ha amato moltissimo: “Ci diciamo vicendevolmente quanto ci manca Luciano. Luciano veramente manca moltissimo. Abbiamo visto quello scudetto meraviglioso del Napoli insieme… Poi la canzone napoletana, i napoletani… Lui è stato uno dei primi che ha portato in un cinema la differenza tra il Sud e il Nord, ma con toni gradevoli”.

Oggi Luciano De Crescenzo non c’è più, ma, conclude Marisa Laurito, “io so che lui c’è da qualche parte e sicuramente ci sta guardando e sta anche sorridendo di questo momento. Luciano si commuoveva molto e io trovo che la commozione e il pianto siano non solo una cosa liberatoria, ma una cosa che va fatta, perché è un sentimento che si libera e io lo sto imparando con fatica, ma lo sto imparando”.

Marisa Laurito: "Attaccata dai no vax"/ "Mi hanno detto che sono una tossica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA