Marisol e Petit, convivenza dopo Amici 2024?/ Promesse e proposta: “Voglio viverti fuori da qui”

Petit e Marisol, promesse d’amore per il dopo Amici 2024: già pensano alla convivenza?

Flirt e amicizie speciali non sono mancate in quest’ultima edizione di Amici, ma c’è una sola coppia che in questi sette mesi ha trovato davvero l’amore, ed è quella composta da Petit e Marisol Castellanos. Lui cantante, lei ballerina, nella scuola di Amici 23 sono diventati amici, hanno imparato a conoscersi, poi, poco a poco, l’amicizia si è trasformata in un giovane amore. Da mesi ormai, Marisol e Petit sono inseparabili e non perdono occasione per ribadire all’altro quasi sia importante nella propria vita.

È accaduto anche nelle ultime puntate dal daytime di Amici, quando Marisol ha scritto un biglietto a Petit che è una vera e propria promessa d’amore: “Sei la cosa più bella che mi è capitata negli ultimi 18 anni. Grazie di esistere piccolo baby, non vedo l’ora di viverti fuori da qui.” Parole alle quali Petit ha così risposto: “È la stessa cosa anche per me, perché non ho mai trovato e avuto una ragazza così, una ragazza a cui tenessi così tanto e di cui fossi così innamorato. Una volta fuori di qui, vorrei che lei venisse con me…”

Petit e Marisol come Gianmarco e Megan di Amici 22?

Nella speranza espressa da Petit ad Amici 2024 sembra esserci la volontà di non separarsi una volta finita l’avventura al talent e, dunque, di vivere insieme. La convivenza potrebbe essere dunque uno dei progetti della coppia per il post talent. D’altronde, non sarebbero i primi ad intraprendere questo percorso una volta finita l’avventura ad Amici. È stato così, nella scorsa edizione, per Gianmarco Petrelli e Megan Ria. I due si sono conosciuti ad Amici e innamorati. Finito il talent, hanno deciso di vivere insieme, continuando comunque i rispettivi percorsi di danza. Vista l’importanza e la solidità che sembra esserci alla base della storia d’amore nata tra Petit e Marisol ad Amici 2024, questo potrebbe essere il loro stesso destino una volta finito il talent.











