Mark Caltagirone, Pamela Prati truffata o ha inventato tutto?/ Lo scandalo e le tappe

PAMELA PRATI VITTIMA O CARNEFICE DEL CASO MARK CALTAGIRONE?

Pamela Prati è pronta a raccontare tutta la sua verità al Grande Fratello Vip sullo scandalo Mark Caltagirone. Dopo anni di silenzio, la showgirl è pronta a vuotare il sacco fornendo la sua versione dei fatti. Ha inventato tutto o è stata truffata? Con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, le sue ex agenti, c’è stato uno scambio di accuse tale da far pensare che non necessariamente una cosa escluda l’altra. In un’intervista al Corriere della Sera rivelò di aver subito una «truffa affettiva crudele», ma anche di essere stata spinta a fingere dopo aver scoperto che Mark Caltagirone non esisteva.

Sono passati quattro anni dalla “nascita” dello scandalo che ha segnato la storia della televisione italiana. Era il 2018 quando Pamela Prati annunciò in tv di essere prossima alle nozze e che il fidanzato, un fantomatico imprenditore, si chiamava Mark Caltagirone. Si definì una donna felice e raccontò di essere legata anche ai figli che avevano preso in affido, Sebastian e Rebecca. Nessuno però li vide mai insieme, quindi cominciarono a sorgere i primi dubbi sulla veridicità di tale relazione. Eppure, la showgirl raccontava di aver conosciuto Mark Caltagirone grazie alle sue agenti, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. «Ho incontrato il grande amore, ci ho messo una vita, ma ho incontrato, finalmente, l’uomo che aspettavo da sempre», disse a Barbara d’Urso.

LE TAPPE DELLO SCANDALO MARK CALTAGIRONE

I primi dubbi sull’esistenza di Mark Caltagirone emersero con le difficoltà nel rintracciarlo. Scesero in campo le agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, assicurando che il fidanzato di Pamela Prati esisteva davvero, trincerandosi dietro la voglia di privacy dell’imprenditore. Nel frattempo, venne resa nota la data delle nozze. Nella storia è entrata pure la chiamata di Mark Caltagirone a Live Non è la D’Urso, poi però il matrimonio saltò, a pochi giorni dalla celebrazione stessa. Si parlò di semplice rinvio, ma è a questo punto che le due agenti vennero accusate di aver inventato tutto e che quindi Mark Caltagirone non esisteva.

Le maschere sono ufficialmente cadute nel maggio 2019, quando Eliana Michelazzo confessò di aver mentito e che anche il suo fidanzato, Simone Coppi, non esisteva. A quel punto Pamela Prati si difese spiegando di essere stata plagiata. Così le due socie e Pamela Prati hanno dato vita ad uno scambio incrociato di accuse che non ha di certo fatto emergere la verità sulla vicenda. Non è ancora chiaro se la showgirl abbia inventato tutto o se sia stata truffata dalle sue agenti. Ma oggi al Grande Fratello Vip fornirà la sua versione e proverà a fare chiarezza sullo scandalo Mark Caltagirone.











