Marracash: “Elodie? Il nostro rapporto esiste ancora”/ “Non è una relazione come…”

Marracash torna a parlare di Elodie

La storia d’amore tra Elodie e Marracash sembrava chiusa definitivamente e, invece, alcune settimane fa, il settimanale Chi ha pizzicato nuovamente i due artisti insieme. Oggi, però, a parlare della storia che ha fatto e continua a far sognare i fan è lo stesso Marracash. Solitamente schivo e riservato, il rapper ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere della Sera commentando anche i vari rumors e le frequenti indiscrezioni sulla storia con la Di Patrizi.

Marracash assente a concerto Radio Italia Live, perché?/ Giallo: "Problemi tecnici…"

Cosa c’è, dunque, tra Elodie e Marracash? I due sono ancora innamorati e fidanzati? Il rapper risponde alle varie domande mettendo così fine alla curiosità dei fan. Come ha sottolineato Marracash, il rapporto con Elodie c’è ancora anche se la loro relazione non è come quelle a cui è abituata la gente.

ELODIE STREGA A RADIO ITALIA LIVE / Il medley è sexy con Bagno a mezzanotte!

Marracash, tutta la verità su Elodie Di Patrizi

Non parla spesso della propria vita privata, ma nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Marracash ha scelto di rispondere al gossip su Elodie Di Patrizi. “Il nostro rapporto esiste ancora. Difficile spiegarlo però alla gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”, ha detto il rapper.

Cosa c’è, dunque, tra Elodie e Marracash? Sicuramente un affetto profondo e sincero anche se il rapper non lascia trapelare quale sia effettivamente il rapporto che oggi lo lega all’ex allieva di Amici che, da tempo, ha spiccato il volo diventando una delle artiste più importanti della musica italiana.

Elodie/ La cantante torna insieme a Marracash? Il gossip del momento

© RIPRODUZIONE RISERVATA