Marracash assente a concerto Radio Italia Live, perché?/ Giallo: “Problemi tecnici…”

Marracash è al centro di un vero e proprio giallo, legato alla sua assenza al concerto di Radio Italia Live 2022, al quale avrebbe dovuto partecipare regolarmente ieri sera in piazza Duomo, a Milano, unitamente ad altri artisti della scena italiana. La stranezza risiede non tanto nella sua defezione (può capitare che un performer sia costretto ad alzare bandiera bianca prima di un live per vari motivi, ndr), quanto nelle modalità con le quali si è giunti ad essa, visto che il rapper nel pomeriggio di sabato 21 maggio aveva sostenuto regolarmente le prove con l’orchestra Filarmonica Italiana, diretta dal Maestro Sartori, intonando “Crazy love”, “Laurea ad honorem” con Elisa e “∞ Love” con Guè.

Non solo: Marracash ha anche rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Italia Live, che è stata poi prontamente caricata e pubblicata sul portale telematico ufficiale dell’emittente radiofonica. Su quel palco, però, non è mai salito nel corso dello show e la sua mancata presenza ha suscitato scalpore e polemiche.

MARRACASH ASSENTE AL CONCERTO RADIO ITALIA LIVE 2022: LE IPOTESI E LA SUA VERSIONE

A pochi minuti dall’inizio del concerto Radio Italia Live 2022, Marracash ha scritto un messaggio nelle Stories del suo profilo Instagram, mediante il quale annunciava a tutti che non sarebbe stato presente allo show: “Sono molto dispiaciuto, ma per problemi tecnici di Radio Italia questa sera non potrò esibirmi in piazza Duomo. Alla prossima”.

C’è chi sostiene che il cantante non fosse soddisfatto di come fossero andate le prove al pomeriggio e abbia così maturato la decisione di non esibirsi. Come riporta “Il Fatto Quotidiano”, sui social media alcuni sostenitori di Marracash hanno commentato: “E gli altri non hanno avuto problemi tecnici?”, “Poteva cantare a cappella”, “Si sa il perché?”. C’è anche chi pensa che i problemi, più che tecnici, fossero di cuore (al concerto, infatti, era presente anche Elodie, regolarmente esibitasi nel corso della serata, ndr). Si attendono sviluppi sulla vicenda, con Radio Italia che sin qui non ha inteso rispondere alle parole di Marracash e non ha divulgato alcun tipo di messaggio per giustificarne l’assenza sul palco.

