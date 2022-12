Marracash, “Importante” il nuovo singolo uscito oggi/ Rapper sfida le hit di Natale

Marracash ha pubblicato alla mezzanotte di oggi, 9 dicembre 2022, il nuovo brano “Importante”, un singolo con cui l’artista intende “battagliare” contro i grandi classici di Natale che storicamente popolano le classifiche in questo magico periodo dell’anno. Pubblicato su etichetta Island Record, il brano era stato anticipato pochi giorni fa da Federico Cirillo, direttore di Island Records Italia, che in occasione di un panel organizzato per la Milano Music Week aveva svelato: “L’intento è di far ascoltare prodotti di qualità tutto l’anno, compreso il periodo di Natale dove Mariah Carey colleziona milioni di ascolti senza mezzo minuto di promo”.

A spiegare il significato di Importante è stato lo stesso Marracash: “Ho finito di scrivere il brano appena dopo il tour ed è davvero diventato un pezzo importante. Un po’ per il campionamento di Mina, di una delle sue tracce più famose: L’importante è finire. Il concetto della pioggia è un po’ il motore della canzone. Una pioggia che ti deprime, ma che al tempo stesso lava via i tuoi pensieri”, mentre in queste ore è giunto l’annuncio via Instagram dello stesso rapper di Milano: “Importante e Noi, Loro, Gli Altri Deluxe sono fuori ora. La giusta celebrazione di un disco incredibile e di un anno epico”.

MARRACASH, NUOVO SINGOLO IMPORTANTE E IL SUO ULTIMO ALBUM E’ DA RECORD

In contemporanea ad Importante, Marracash ha quindi voluto chiudere l’anno 2023 alla grandissima, pubblicando una versione inedita da collezione del suo album da record “Noi, Loro, Gli Altri” contenente ben tre vinili, un cd, un dvd e una sciarpa del quartiere Barona di Milano dove lo stesso artista è nato e cresciuto.

Noi, loro, gli altri ha ricevuto quest’anno la targa Tenco come miglior album in assoluto facendo divenire Marracash il primo rapper nella storia ad aver conquistato questo prestigioso riconoscimento. Il disco è stato pubblicato nel 2021 e si compone di 14 tracce con le collaborazioni con Guè, Calcutta e Blanco.

