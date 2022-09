Marracash, ex fidanzato Elodie: perchè si sono lasciati?/ Lei svela:”Non ci immaginavamo genitori”

MARRACASH, “RELAZIONE CON ELODIE? NON COME LA INTENDE LA GENTE”

Marracash da qualche tempo non è più il fidanzato di Elodie e, nei giorni in cui la cantautrice capitolina viene paparazzata in pubblico con la nuova fiamma, Andrea Iannone, fa ancora più rumore ogni dichiarazione e concerto del 43enne rapper milanese ma di origini siciliane: e, in attesa dell’ospitata quest’oggi della Di Patrizi nel salotto tv di “Verissimo” e di possibili rivelazioni sulla nuova love story, possiamo riavvolgere il nastro per capire come mai i due artisti si siano lasciati e quali sono i motivi dietro una rottura tanto traumatica quanto inattesa almeno da parte delle loro fan base.

Insieme da tanti anni, Elodie e Marracash hanno rappresentato non solo una delle coppie più in vista ed ‘esplosive’ dello showbiz nostrano ma anche un sodalizio artistico molto interessante e protagonista di alcuni singoli di successo: a detta dei bene informati, tuttavia, bastava rileggere alcune delle dichiarazioni di Fabio Bartolo Rizzo (questo il nome di battesimo del rapper) per capire che la sua storia con Elodie non rientrava propriamente nei canoni della convenzionalità, cosa che la rendeva da una parte molto stabili e dall’altra invece anche fragile. “Il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto” aveva raccontato Marra al ‘Corriere della Sera’.

MARRACASH ED ELODIE: ECCO PERCHE’ SI SONO LASCIATI

Dichiarazioni che facevano il paio con quelle dell’allora fidanzata, dettasi “innamoratissima di lui” durante un’intervista concessa al programma tv “La Confessione”, aggiungendo che Marracash rimarrà per sempre la persona che “amerò di più in tutta la mia vita”. Dichiarazioni che ovviamente in questo momento non faranno piacere ad Andrea Iannone, ma che forse confermano quanto detto dal rapper a proposito di un legame così forte che va anche oltre le convenzionali idee di coppia. Ma allora perché si sono lasciati? A detta di Elodie, la motivazione sta nel loro futuro da genitori: “Non riuscivo a immaginarci in quel ruolo: non abbiamo mai vissuto assieme e non riesco a pensare me e lui come genitori… Troppo assoluto quello che ci unisce: non ci poteva essere spazio per un terzo bambino”.

Non solo: in quell’interessante passaggio estratto da una intervista concessa da Elodie a “Grazia”, la diretta interessata aveva spiegato che il suo rapporto con Marracash è ancora pieno di affetto e serenità: “Fabio per me continua a essere famiglia, le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro…” aveva detto lanciando una stoccata a certe malignità uscite negli ultimi tempi. E tornando sul tema della genitorialità aveva aggiunto: “Un bambino sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”. Da qui la scelta di lasciarsi, con Elodie che fa mea culpa, parlando di una crisi sua che poi ha coinvolto anche il compagno: “Forse per questo quando mi sto per consegnare a qualcuno faccio il disastro…”. E Marra come l’ha presa? Qualcuno ha visto nel suo ultimo, imponente show al Mediolanum Forum una stilettata alla ex durante l’esecuzione di un brano: segno dell’amore ferito o tra lui ed Elodie ci sarà ancora un futuro?











