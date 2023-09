Marrageddon: il Festival del rap arriva a Napoli, con Ernia, Marracash e Lazza/ Data e scaletta

Marrageddon raddoppia a Napoli, dopo l’incipit a Milano

Dopo l’evento di Milano, il Marrageddon organizzato da Marracash fa tappa a Napoli. Reduce dal tutto esaurito registrato alla prima data milanese, quella avvenuta all’Ippodromo Snai, il Marrageddon raddoppia con la sua seconda data evento, dall’alto degli almeno 85mila cuori conquistati alla giornata di apertura. La prima data milanese del festival del rap ideato da Marracash ha fatto breccia nei cuori non solo dei fan dell’ex fidanzato storico di Elodie ma anche di tanti altri estimatori del rap, abbracciando più generazioni di artisti e fruitori della musica.

Il Marrageddon previsto a Napoli si svolge nella data di sabato 30 settembre e chiama al ruolo di invitati una gran moltitudine di appassionati fruitori di rap.

E gli ospiti attesi sul palco di Marrageddon live a Napoli, che compongono la line up dell’evento sono, in ordine alfabetico, Ernia, Geolier, Guè, Lazza, Madame e Nayt. Proprio insieme all’organizzatore dell’evento ovviamente Marracash, quest’ultimi sono attesi ad animare il Marrageddon di Napoli.

Chiaramente non si esclude, come già avvenuto a Milano, poi, che alla line up dell’evento dedicato al pop di influenza rap e hip hop possano aggiungersi dei nomi di artisti a grande sorpresa, anche nell’ottica di possibili collaborazioni , in particolare in duetto con Marracash. Nella data milanese, volendo fare degli esempi, a fiancheggiate Marracash erano Mahmood, Lazza, Madame e Blanco per qualche featuring, e durante la giornata anche Tedua, che non era stato annunciato all’evento, faceva cantare il pubblico dell’Ippodromo Snai La Maura.

Il Marrageddon di Napoli prende il via alle 16.30 con il momento con Radio DEEJAY e M2O presentato da Wad, seguito dal dj set #HipHop50 di Dj TY1 vs Dj Zak. Alle 17.20 sale sul palco Nayt, poi il microfono passa a Madame alle 18.05 e successivamente a Ernia alle 19. La line up del Marrageddon made a Napoli avanza con l’altro ospite Geolier alle 19.20 e Lazza alle 20.15.

Il rapper King Marracash é atteso sul palco dalle 21.15 alla mezzanotte. Durante il live é previsto lo spazio per il dj set con Santeria insieme a Guè, con cui il primo ha registrato uno dei joint album più famosi nella storia dell’hip hop italiano.

La set-list del Marrageddon

Per ciò che concerne la scaletta delle canzoni, così come la data milanese il Marrageddon di Napoli potrebbe presentare la stessa set-list:

Badabum cha cha

King del rap

Didinò

Popolare 2018 – Nuovo Papa

A volte esagero (con Salmo)

Rapper/Criminale

Bastavano le briciole

Sabbie mobili

Catatonica – Fino a qui tutto bene

20 anni (Peso)

Niente canzoni d’amore

Money

Nulla accade

Ca$hmere

Salvador Dalì

Insta Lova

S.E.N.I.C.A.R.

Smith & Wesson

Qualcosa in cui credere – Lo Scheletro

Quasi amici – Scooteroni

Brivido

∞ Love

Io (Mahmood)

Body Parts – I denti

Crazy Love (con Mahmood)

Bravi A Cadere – I polmoni

Pagliaccio (con il tenore Cristobal Campos)

Cosplayer

Nemesi (con Blanco)

Laurea ad honorem

Dubbi

L’anima (con Madame)

L’ego

Sport + muscoli RMX (con Lazza e Paky)

Crudelia (con il pianista Claudio Guarcello)

64 barre di paura

